Moxnes om solbrillesaken: – Jeg vil si unnskyld

– Dette er en sak som nå skygger for Rødts politikk, og det er mange som er skuffet over meg, sa Moxnes da han møtte pressen utenfor Sentrum Scene lørdag klokka 12.

Han sier det nå er opp til partiet å vurdere om han har tilliten som trengs, for å fortsette som partileder.

– Jeg er avhengig av tillit fra Rødt for å være partileder, så det er opp til Rødt og medlemmene å vurdere om dette er en sak for Rødt eller ikke, sier Moxnes på spørsmål fra NTB.

– Jeg opplever at folk er skuffet, at de rister på hodet, og at jeg får velfortjent kjeft, sier han videre.

Rev av prislappen

Fredag ble det kjent at Moxnes fikk et forelegg på 3000 kroner for å ha stjålet et par solbriller på Oslo lufthavn Gardermoen. Hendelsen fant sted tidligere i juni.

Rødt-lederen innrømmet senere samme dag at han rev av prislappen og puttet dem i bagasjen.

– Det som gikk gjennom hodet på meg, var at jeg var livredd for at jeg kunne påføre skade på partiet ved å gå tilbake og si at jeg hadde tatt med briller uten å betale for det, og at det kunne bli en svær sak, sier Moxnes.

– Det var helt idiotisk. Jeg tror det var en form for panikkreaksjon, erkjenner han.

Fortalte ikke hele historien

Moxnes fikk flere spørsmål om hvorfor han ikke fortalte hele historien med en gang, heller ikke til eget parti. Det var feil, innrømmer han.

– Jeg skulle fortalt alt sammen fra første stund, sier Moxnes.

– Inntrykket som festet seg av politiet, var urettferdig, men også av selve saken. Det fremsto mer som en sak som kun handlet om en forglemmelse, det har folk opplevd selv også, men den andre store feilen jeg gjorde, kom ikke fram. Det var helt feil.

