En perfekt leiesoldat i kampen for sølvtøy

Erling Braut Haaland kommer aldri til å bli noen klubblegende som spiller over 500 kamper for samme klubb, og utviser den type lojalitet som færre og færre gjør i den moderne fotballen. Erling Braut Haaland kommer til å bli en klubblegende i de klubbene han spiller fordi han skyter dem til serie- og cupgull.

I sin første sesong i Manchester City har han allerede vunnet Premier League og FA-cupen, og nå venter mesterligafinalen. Dermed kan han fullføre trebelen allerede i sitt første år, der han også satte ny Premier League-rekord og ble toppscorer med god margin. Det blir han også i Champions League.

Hans ekstreme sesong har blitt belønnet med alle tenkelige priser, og han har blitt kåret til årets spiller både av ligaen selv, journalistene og de andre spillerne. I tillegg dro han også med seg årets unge spiller, kommer til å bli kåret til den beste spilleren i Champions League og vinner han og City lørdagens finale mot Inter er han også favoritt til Gullballen.

Ingen nordmann har noensinne vært i nærheten av en slik uttelling, så det er bare å bøye seg i støvet og hylle jærbuen for det han har fått til. Lørdag kveld er han storfavoritt til å lede Manchester City til sin etterlengtede mesterligatriumf, 24 år etter at Ole Gunnar Solskjær bragte trebelen til Manchester.

Spørsmålet etter alt dette er hva som er igjen for Erling Braut Haaland å oppnå i Manchester City? Han klarte ikke å slå Dixie Deans fantomrekord med 60 ligamål i en sesong, ei heller Lionel Messis spinnville 73 mål i alle konkurranser fra 2011/2012-sesongen. Selv med hans 36 mål på 35 kamper, må han opprettholde det samme målsnittet de neste seks sesongene for å ta igjen Alan Shearer på scoringstoppen.

Det kommer han aldri til å gjøre, for Haaland kommer ikke til å være så lenge i klubben. De aller fleste forståsegpåere mener at Haaland kommer til å være i City i maks 3-4 år til, men med årets suksess kan det bli enda kortere. City ønsker å forlenge Braut Haalands kontrakt til 2027, men fotballkontrakter er ikke det det engang var. Nå er det spillerne som sitter på makta, og en lengre kontrakt gir bare høyere overgangssum.

Haaland og hans team har vært åpen på at de ønsker å vinne så mange titler som mulig, med så mange lag og i så mange ligaer som mulig. Litt stikk i strid med mange tidligere tittelgrossister, som gjerne har gjort det med samme klubb. Det er nesten skrevet i stein at han vil forlate City for Real Madrid, og da prøve å gjøre det samme der som han nå allerede er på terskelen til å få til i Manchester City.

Erling Braut Haaland er således en perfekt leiesoldat i kampen for sølvtøy, da han kommer til å spille for de klubbene som har størst sannsynlighet for å vinne og størst mulighet for å betale han de astronomiske summene han allerede tjener. En trident med City, Real Madrid og kanskje PSG er ikke utenkelig.

Etter å ha vunnet det som tenkes kan også i Real Madrid, lokkes han kanskje av utfordringen det er å lede PSG til mesterligatriumf. Noe ikke engang Lionel Messi klarte sammen med Kylian Mbappe og Neymar i det franske stjernegalleriet. Han har allerede gjort en ekstrem jobb for Citys eiere, og Europas to største sportsvaskingsprosjekter sikler nok over å hente inn jærbuen for enda mer suksess.

Sånn sett er han også perfekt for Real Madrids «Galacticos»-prosjekt, selv om det nok er noen år for tidlig enda. Madrid får nok nøye seg med Mbappe, eller Harry Kane om de får lokket han vekk fra tanken om å slette Alan Shearers målscoringsrekord. Men først skal Haaland senke Inter, og gi City trippelen.

Så blir oppgaven å gjøre det hele om igjen neste år, og til Pep Guardiola en dag gir seg.

