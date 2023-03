Et lite råd til Ap fra avisa partiet en gang eide

Sist ukes tall fra Mediebedriftenes Landsforening viser at dagsavisen.no ble besøkt daglig av 178.237 unike brukere. Totalt, inkludert papir, leses vi av opp mot en halv million ulike mennesker per uke og rundt 200.000 om dagen. Fortsatt tror vi potensialet for vekst er betydelig, og spesielt kretser det rundt vår satsning på kommentarjournalistikk i kombinasjon med våre journalisters møter med mennesker.

Det sosiale engasjementet til både avis og lesere vises på sakene som har vært lest av flere hundre tusen de siste ukene: Historien om et uvanlig spleiselag på Rema 1000 for en kvinne som hadde glemt penger. Eline som var uføretrygdet, men fikk jobb etter å ha skrevet leserinnlegg i Dagsavisen. Hennie (19) som døde etter å ha blitt sendt i taxi til legevakten. Og «Lisa» som fortalte om hvordan voldsutsatte kvinner i rus opplever å bli avvist i døra på krisesenter.

Vi får lesernes engasjement bekreftet når vi henter fram tallene fra Kantars «Forbruker & Media»-undersøkelse, som gjennomføres kontinuerlig gjennom hele året og er Norges største markedsundersøkelse. Der ser vi at 26,1 prosent av Dagsavisens lesere har meget stor solidaritet med svake grupper. Det sammenlignbare tallet for befolkningen er 14,5 prosent. Legger vi til dem som har svart at de har «noe solidaritet med svake grupper» blir forskjellen på Dagsavisens leserunivers og resten av befolkningen enda større. Hele 55,5 prosent av Dagsavisens lesere viser ekstra stor solidaritet med de svakeste.

Jeg kjenner at jeg blir stolt av å jobbe for og med så engasjerte lesere!

Titter vi på hva våre lesere ville stemt om det var valg i morgen, får vi imidlertid et aldri så lite sjokk. For første gang ville flere Dagsavisen-lesere stemt Høyre (17,8 prosent) enn Ap (17,5 prosent). Samtidig er partiene Ap, SV og Rødt mye større blant våre lesere enn i resten av befolkningen. Summen av de tre røde partiene utgjør 48,2 prosent i vårt leserunivers, altså rundt 15 prosent mer enn de siste stortingsmålingene.

Om jeg skal driste meg til å gi et lite råd til Jonas Gahr Støre og Ap fra avisa som partiet eide fram til 1990, tenker jeg at de kan titte litt ekstra på de tre første punktene i vår redaksjonelle strategi. For å vokse videre har vi slått fast at vi skal: 1. Forstå forskjells-Norge. 2. Sette dagsorden. 3. Være en god hjelper i hverdagen.

God fredag!

