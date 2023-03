Sjefen trakasserte Joakim og kollegaene i fylla: Nå ser Arbeidstilsynet på saken

Nylig skrev HK-Nytt om klubbleder Joakim Johnsen og kollegene i HMS-bedriften Internsikring i Bergen som mottok grove e-poster sendt av sjefen i fylla.

En praksis som bare ble verre etter at de ansatte fagorganiserte seg og fikk tariffavtale på arbeidsplassen.

I e-postene som ble sendt i helger, kvelder og om nettene hengte sjefen blant annet ut medarbeidere som var sykemeldte.

De ansatte varslet Arbeidstilsynet flere ganger, men fikk aldri besøk av tilsynet. Nå har Arbeidstilsynet snudd, skriver NRK.

– Tilsynet gjennomføres 23.03.2023 på bakgrunn av medieoppslagene som har vært, skriver seksjonsleder Kjersti Marie Gjerd i Arbeidstilsynet i en epost.

De skal blant annet undersøke om det skjer brudd på arbeidsmiljøloven og om andre forhold på arbeidsplassen kan gi økt risiko for sykdom hos de ansatte.

Tolv ansatte varslet

Johnsen er glad for at Arbeidstilsynet skal gjennomføre et tilsyn på arbeidsplassen hans.

– Det er veldig bra at de omsider kommer på banen, sier Johnsen til HK-Nytt.

Den tillitsvalgte har selv sendt to-tre varsler til tilsynet. Han forteller at om lag tolv ansatte har varsler Arbeidstilsynet, noen har sendt flere varsler.

– Jeg har sendt varsler om fylle-e-postene og om arbeidsmiljøet generelt, sier han.

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Johnsen.

Tidligere har klubblederen vært kritisk til tilsynet fordi de har glimret med sitt fravær.

– Jeg regner med at Arbeidstilsynet finner litt, men tør ikke håpe på for mye. Men jeg håper på en grundig undersøkelse, sier han.

HK: Håper sjefen forstår alvoret

Også regionsekretær Robin Knutsen i Handel og Kontor region Vest gleder seg over snuoperasjonen fra tilsynet.

– Det er kjempepositivt at Arbeidstilsynet endelig gjennomfører et tilsyn, sier Knutsen til HK-Nytt.

Knutsen er spent på resultatet.

– Jeg håper utfallet av tilsynet gjør en forskjell for de ansatte og at arbeidsgiver reflekterer over egen oppførsel og innser alvoret i situasjonen for de ansatte på arbeidsplassen, sier regionsekretæren.

Arbeidsgiver: Arbeidstilsynet er velkommen

Daglig leder i Internsikring ser også fram til å få besøk fra tilsynet.

– Vi ønsker Arbeidstilsynet velkommen og ser fram til å samarbeide med dem, skriver han i en epost til HK-Nytt.

