Et svev for evigheten

Det har mildt sagt tatt tid. De første kvinnene hoppet på ski på 30-tallet, men ble sett på som en kuriositet. Siden har kampen vært like lang og dramatisk som et svev på over 220 meter i Vikersundbakken.

Da Ema Klinec landet som tidenes første kvinnelige Raw Air-vinner i Vikersund denne søndagen, spilte det ingen rolle hvilken nasjon hun var fra. Alle de 15 historiske jentene poserte på bilde før rennet. Alle som satte utfor var med på å skrive idrettshistorie. Og vi så lojaliteten blant jentene underveis i rennet. Tårene rant og omfavninelsene var tette. Slovenia, Norge, Japan, Tyskland og Canada tok de fem første plassene. De historiske hopplengdene går verden rundt.

Historien er fortalt mange ganger. Men det er først og fremst Anita Wold, Anette Sagen og Maren Lundby som har tatt de tøffeste kampene. Hvilken karriere kunne Anita Wold fått etter at hun slapp til som prøvehopper i Holmenkollen i 1974? Men karrieren ble kneblet. Ingenting skjedde. Det er 19 år siden Sagen fikk slippe til som første kvinnelige prøvehopper i Vikersund. Da trodde man det ville løsne. Omsider fikk man deltakelse i VM og OL. Men å hoppe i like store bakker som gutta? Nei da.

Alle de femten første damene som slapp til i tidenes første renn i skiflyging for kvinner. Fra venstre bakre rekke: Nika Kriznar (SLO), Ema Klinec (SLO), Jenny Rautionaho ( (FIN), Abaigail Strate (CAN), Anna Ruprecht (GER), Anna Odine Strøm (NOR), Maren Lundby (NOR) og Silje Opseth (NOR). Fremste rekke fra v: Yuki Ito (JAP), Josephine Pagnier (FRA), Alexandria Loutitt (CAN), Katharina Althaus (GER), Eva Pinkelnig (AUS) og Chiara Kreuzer (AUS). (Geir Olsen/NTB)

Maren Lundby tok kampen videre har også fokusert på vektproblematikken i sporten. Derfor var det en fortjent gest at Lundby fikk sette først utfor og få sette den første verdensrekorden lørdag. 212,5 meter sto ikke lenge, men det spilte ingen rolle. Hun kom i historiebøkene.

– Se, vi trengte ingen ambulanser som måtte kjøre oss bort, sa Jessie Diggins etter tidenes første 50km for jenter i Holmenkollen for en uke siden. Ingen ambulanse var nødvendig i Vikersund heller. De 15 som satte utfor gjorde det med en naturlig selvsikkerhet, selv om alle skjønner at det er forbundet med risiko å hoppe på ski. Men det er det i 30-metersbakker også. De femten jentene leverte 90 hopp i Vikersund denne helgen uten at noen uhell skjedde.

Det gjenstår ennå noen steg. Flere enn 15 må få delta. Og skiflyging for jenter må inn i verdenscup-programmet.

Japans Yuki Ito var bildet på den ekte idrettsgleden denne søndagen. Hun brast i gråt da hun skjønte hun ville ende som topp tre. Hun ble egentlig diskvalifisert på Lillehammer etter en bagatell, men samtlige nasjoner samlet seg om at avgjørelsen var helt feil. Da var hun inne igjen.

Silje Opseth ble beste norske jente med annenplass i det historiske rennet. En kraftig opptur etter tilbakeslaget i VM i Planica. Smilet gikk helt rundt. Men det så det ut som det gjorde for alle involverte i Vikersund denne dagen.

