Disse jentene skrev historie: – Enhver tvil bør nå være borte

Lørdag gjennomførte Maren Lundby og resten av verdenseliten på kvinnesiden livets tre første skiflygingshopp i Vikersundbakken. Seansen hadde historisk sus over seg. Kampen for å få tilgang til verdens største hoppbakke har vært årelang.

De 15 utøverne som satte utfor Vikersundbakken bød på flere lange svev. Den ferske canadiske verdensmesteren Alexandre Loutitt hoppet lengst med 222 meter og sikret seg verdensrekorden. Maren Lundby fulgte nærmest med 212,5 etter å ha hatt bestenoteringen i et par små minutter.

Samtlige hopp ble gjennomført på trygt vis.

– Jentene stilnet kritikerne. De som nå fortsatt er imot at jenter skal hoppe skiflyging, må ha helt andre argumenter enn de har brukt fram til nå, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen til NTB.

Kritiske stemmer

I finværet i Vikersund svarer Bråthen et kontant «ja» på om han har måttet forholde seg til kritiske og bekymrede røster helt inn mot helgens historiske milepæl.

– På hvilken måte har de gitt uttrykk for det?

– Verbalt. Ved å si at de er bekymret. Når jeg spør for hva, har jeg ikke fått noen gode svar. Det er sikkert noen som fortsatt er i tvil om jentene tåler å hoppe 245 meter, for det har de ikke gjort ennå, men jeg føler at enhver tvil nå bør være borte, sier Bråthen.

På spørsmål om hvem som har stått for de bekymrede røstene, svarer hoppsjefen at han ikke ønsker å henge ut noen. Han er mer opptatt av å se framover.

– Herfra og ut må vi bare fortsette å utvikle jentene til å være en enda større verdi i hoppsporten enn de har hatt til nå.

Landslagstrener Christian Meyer gir også klart uttrykk for at eventuelle kritikere nå må begynne å slippe opp for argumenter.

– Det begynner å bli tynt nå. Det begynner å bli litt vanskelig for dem. De finner sikkert noe, og det får de bare fortsette med. Det blir færre og færre av dem, sier han til NTB.

– Ta dere en bolle

Hovedpersonene smilte om kapp etter å ha mestret skiflygingsbakken i Heggenåsen. Silje Opseth hoppet 194 som lengst lørdag og mener kritikerne fikk klart svar på tiltale.

– Det var godt å endelig vise dem at de tar feil. Vi kan faktisk hoppe på ski. Det viser dagen i dag, sier Holeværingen-hopperen – og legger til:

– Sorry, kritikere. Ta dere en bolle.

Maren Lundby var også glad for å ha motbevist eventuelle skeptikere.

– Det viser bare at vi virkelig fortjener å få denne muligheten. Nå har det vært mange år hvor vi ikke har fått den, men der vi mente vi burde ha fått hoppe. Det er deilig å kjenne på at dette gikk veldig bra, at alle mestret det og at det ble hoppet langt, sier hun til NTB.

– Hva sier du til dem som fortsatt måtte være skeptiske?

– De må se på treningen i dag og endre meningen sin. Dette er beviset på at de tok feil, sier Lundby.

Søndag får kvinnehopperne tre nye hopp i Vikersundbakken – ett i prøveomgangen og to i det historiske rennet. De 15 beste i Raw Air-sammendraget får delta.