Håper vi fortsatt vil ses hver dag!

En skrev: «Min logiske hjerne forstår det veldig godt, mitt varme hjerte strever noe mer. Kanskje det ordner seg med tiden. Jeg har et snart 40 års kjærlighetsforhold til Dagsavisen, eller Arbeiderbladet som navnet var da jeg ble abonnent». På rørende vis ønsket han oss lykke til med omleggingen og avsluttet: «Jeg vil alltid være abonnent. Håper jeg kommer til å lese også». Det er kanskje unødvendig å understreke, men jeg sier det nå likevel: Det håper virkelig jeg også!

Derfor inviterer vi nå alle Dagsavisen-abonnenter til en hyggelig prat der vi vil vise hvordan dere laster ned, logger inn og finner fram til den ferskeste utgaven av Dagsavisen. Vi står klare i Bikuben i Det Norske Teatret tirsdag 28. mars. Målet er å gi tilbud om individuell hjelp og opplæring i hvordan dere bruker våre digitale produkter. Deltakelsen er selvsagt gratis, og vi byr på kaffe og noe å bite i. Ta gjerne med PC-en, Mac-en, nettbrettet eller smarttelefonen, slik at vi enklere kan vise hvordan du leser Dagsavisen som e-avis.

Rett over påske kommer nemlig endringene i utgivelsene av Dagsavisen som vi tidligere har varslet. Vi vil fortsette å gi ut papiraviser, men reduserer disse utgivelsene til tirsdag, torsdag og lørdag. Mandag, onsdag og fredag kommer Dagsavisen som e-avis – med et utseende og et innhold som du vil kjenne igjen.

[ En ny vei til nyhetene: Derfor må Dagsavisen gjøre endringer ]

Vi har med oss gode erfaringer fra lignende endringer for våre utgaver i Stavanger og Fredrikstad. Ikke minst har vi med oss minner fra svært hyggelige møter mellom lesere og avis. Det ble noen lærerike timer med kaffe og god bakst. Forhåpentlig kan vi oppnå det samme med dere som abonnerer på vår hovedutgave.

Fra mitt perspektiv er det et demokratisk viktig og ambisiøst prosjekt vi har satt i gang med. Vi skal sikre at vi skal kunne være til stede for deg som har lest oss i mange år og som har foretrukket papiret samtidig som vi også skal kunne videreføre og videreutvikle vårt journalistiske oppdrag og bankende hjerte for de svakeste inn i en ny tidsalder.

[ «God fredag»: Min drivkraft er at jeg trives som underdog og simpelthen elsker å lage avis ]

Det er gledelig å rapportere at vår satsing på det innholdet du kjenner – nyheter, gode analyser, skarpe kommentarer og sterke menneskemøter – har ført til stadig flere lesere på dagsavisen.no de siste ukene. I det siste har vi vært lest av over 200.000 om dagen. Men det er også veldig gledelig om vi ser nettopp deg på Det Norske Teatret 28. mars og hver dag i Dagsavisen.

God fredag!

[ «God fredag» etter lesermøter i Stavanger og Fredrikstad: Vi har lært at vi må invitere leserne på besøk oftere! ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen