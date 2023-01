En ny vei til nyhetene

Det heter at gammel vane er vond å vende. Det kjente jeg selv på kroppen gjennom en flere måneder lang kamp mot det som skulle vise seg å være et gammelt dyretråkk over vår svenske hyttetomt. Det startet med at jeg satte opp et stakittgjerde. Helga etter fant jeg deler av gjerdet liggende på bakken. Skruene var revet rett ut av gjerdestolpene med stor kraft. Det ble noen repetisjoner den høsten. Jeg satte opp gjerdet. Villsvin og rådyr sprang det ned. Så ble det til slutt ro. Etter hvert kunne vi observere et nytt dyretråkk utenfor gjerdet. Den gamle vanen var vendt til noe som jeg tror er det beste for både ville dyr og hytteeier.

Men det er sant som det sies også om oss mennesker, at vi er vanedyr. Vi tar gjerne den samme ruta til jobb hver dag selv om vi har mange å velge mellom, og vi liker å spise frokost på omtrent samme tidspunkt. Lenge var det sånn at frokostrutinen var synonymt med å lese papiravis for noen, mens andre tok fram papiravisen til ettermiddagskaffen. For noen er dette fortsatt en vane, men for de aller fleste av oss er det ikke sånn lenger. Selv vokste jeg opp med to lokale papiraviser til frokost og riksavis etter middag. I dag leser jeg tre–fire aviser på mobilen på morgenen, lytter til radionyheter på mobilen på T-banen og observerer at mine barn får sine nyheter fra sosiale medier. Hadde vi fjernet et av familiens avisabonnement, ville de neppe reagert, men hadde vi stoppet et av våre mange strømmeabonnement, ville vi ha fått sterke reaksjoner fra unger med nesa langt nede i mobilene sine.

[ «God fredag»: Hver dag ønsker vi å skrive historier om og for de menneskene vi er til for ]

Det er bare å innse at dagens unge etablerer nye vaner raskere enn vi klarer å endre våre, men for de aller fleste av oss, har vi likevel klart å finne en ny vei til nyheter. Og den veien går altså ikke lenger via papiravis til frokostkaffen. I Dagsavisen har vi det siste året trykket cirka 14.000 papiraviser daglig, inkludert våre lokale utgaver i Stavanger (RA) og Fredrikstad (Demokraten). Til sammenligning viser de offisielle tallene fra Mediebedriftenes landsforening (MBL) at dagsavisen.no i snitt per dag i uke 52 ble besøkt av 137.638 ulike mobiltelefoner (unike brukere), 16.688 på nettbrett og 17.366 unike brukere på PC/Mac. Ikke bare har trendskiftet og avislesing gått fra papir til PC, men nå har det også flyttet seg videre fra PC til mobil.

På mobil nådde Dagsavisen i uke 52 mer enn 14 ganger så mange unike brukere som Klassekampen

På mobiltelefon var Dagsavisen i uke 52 Norges åttende største avis. Bak VG, Dagbladet, Nettavisen, E24, Aftenposten, ABC Nyheter og Bergens Tidende, men foran Adresseavisen, Dagens Næringsliv, Stavanger Aftenblad og Finansavisen. På mobil nådde Dagsavisen i uke 52 mer enn 14 ganger så mange unike brukere som det Klassekampen gjorde – våre 137.638 mot deres 8.905.

I 2023 kommer vi til å ta noen grep for å sikre at vi kan bli enda større – og forhåpentlig bedre – på mobilen, den digitale plattformen som treffer klart flest personer. I kombinasjon med en enorm prisøkning på trykk og distribusjon av papiraviser det siste året, har våre ambisjoner om videre vekst på mobil nemlig fått oss til å ta en stor beslutning: Vi vil distribuere mindre avis på papir og mer avis digitalt.

I kombinasjon med en enorm prisøkning på trykk og distribusjon av papiraviser det siste året, har våre ambisjoner om videre vekst på mobil nemlig fått oss til å ta en stor beslutning: Vi vil distribuere mindre avis på papir og mer avis digitalt.

I tillegg til alt innholdet som oppdateres løpende gjennom hele døgnet, sju dager i uka, på vår nettside dagsavisen.no, vil vi lage redigerte e-aviser (PDF-versjonen av papiravis) sju dager i uka i appen vår. Vi reetablerer altså søndagsavis for våre abonnenter. For abonnenter av vår Stavanger-utgave vil vi fra midten av januar distribuere aviser på papir tre dager i uka, tirsdager, torsdager og lørdager. For abonnenter av Fredrikstad-utgaven vil det bli papiravis en dag i uka, på lørdager. Vi satser også på å endre hovedutgaven av Dagsavisen til distribusjon på papir tre dager i uka i løpet av 2023. Det blir tykkere papiraviser enn i dag på de gjenværende papirdagene, og i tillegg blir det altså vanlige aviser i e-avis-appen de resterende dagene, inkludert relansering av søndagsavis. Mer avis, men mindre papir. Inkludert de samme gode analysene, skarpe kommentarene og sterke menneskemøtene som er grunnlaget for vårt journalistiske oppdrag.

Det blir tykkere papiraviser enn i dag på de gjenværende papirdagene, og i tillegg blir det altså vanlige aviser i e-avis-appen de resterende dagene, inkludert relansering av søndagsavis.

Vi kommer til å gi alle abonnenter muligheten til å besøke oss i våre respektive byer før det skjer endringer, og vi vil gjøre det vi kan for å gjøre den digitale overgangen så enkel som mulig for hver enkelt av dere. Forhåpentlig skal vi sammen klare å endre noen vaner, og vi mener det er et demokratisk viktig prosjekt vi ber dere om å bli med på. For å illustrere dette, låner jeg noen ord fra tenketanksjef Magnus Marsdal i Manifest i en kronikk i Klassekampen tidligere i uka: «Mens venstresida holder på med papiravis og pamflett, som om det var 1950 oppi her, satser altså ytre høyre tungt på de mediekanalene som har framtida for seg. Sånn kan vi ikke ha det». Jeg kunne ikke vært mer enig, og derfor mener jeg at vi har mye å være stolte av i den av de riksspredte, meningsbærende avisene som nå er kommet desidert lengst i å samle et stort publikum digitalt.

Vi vil imidlertid bli enda større, og derfor inviterer vi deg med på en spennende reise i 2023. God helg!

[ «God fredag»: Vemod for journalistikkens ansiktsløse mestere ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen