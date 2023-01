Avis og wienerbrød

Forrige helg gikk vi bredt ut med informasjon om at vi må gjøre endringer i vår distribusjon på papir, i første omgang i Stavanger og Fredrikstad, men etter hvert for Oslo-utgaven også. Jeg skrev nyhetsbrev til alle abonnenter og en kommentar som vi publiserte både på nett og papir, og var også innom Helgemorgen på NRK for å snakke om endringene i medievaner generelt og våre konkrete grep spesielt.

Tirsdag formiddag fylte vi en sal i Litteraturhuset i Fredrikstad for å snakke med Demokraten-abonnenter og vise dem hvordan de bruker våre produkter digitalt, og torsdag sto vi klare til å snakke med RA-leserne på Sølvberget i Stavanger. Målet var å gi alle tilbud om individuell hjelp og opplæring i hvordan de bruker våre digitale produkter, og det ble noen givende og lærerike timer med kaffe, gode wienerbrød og avisdiskusjon mellom ansatte og lesere.

Med litt hjelp fra Alexandra Stiles, digital markedsfører i Dagsavisen, har Knut Brattvang nå fått Demokraten på telefonen. (Ylva Lie Bjerke)

Selv har jeg også fått noen mailer fra lesere som har fått med seg det vi jobber med, og håper og tror at jeg har besvart alle. Et par stykker har vært bekymret for at det blir færre papiraviser, men flertallet har tatt kontakt bare for å si at de er glade i avisa si eller gi oss tips om ting de håper at vi nå kan bli enda bedre på digitalt. «Min logiske hjerne forstår det veldig godt, mitt varme hjerte strever noe mer. Kanskje det ordner seg med tiden. Jeg har et snart 40 års kjærlighetsforhold til Dagsavisen, eller Arbeiderbladet som navnet var da jeg ble abonnent», skrev en abonnent. Før han på rørende vis ønsket oss lykke til med omleggingen og avsluttet: «Jeg vil alltid være abonnent. Håper jeg kommer til å lese også».

Lesermøte i Demokraten med redaktør Henriette Ydse Krogstad i Litteraturhuset i Fredrikstad Mange lesere hadde tatt turen til Litteraturhuset i Fredrikstad for å høre på Dagsavisen Demokraten-redaktør Henriette Ydse Krogstad, snakke om avis og få digital opplæring. (Ylva Lie Bjerke)

En leser etterlyste en mer nyhetsoppdatert app som kan gi like god oversikt og være like raskt oppdatert som vår nettside. I appen hittil har vi hatt PDF-utgaver med utseende som våre papiraviser og en alternativ funksjon som gir det samme innholdet i et utseende som kan være lettere å lese. Det var med en viss glede at jeg kunne svare at våre utviklere allerede neste uke håper å ha på plass en kraftig forbedring i appen, slik at abonnentene også der skal kunne få alle de samme nyhetene, løpende oppdatert, som på vår nettside.

Andre har vært opptatt av om vi kan få til mer digital utfylling og innlevering av kryssord. Der kan vi opplyse om at vi tilbyr egne kryssord og sudokuer som kan fylles ut i appen, og at vi umiddelbart kaster oss rundt for å se hvordan vi skal kunne legge til rette for digital levering av vårt store lørdagskryssord. God fredag!

