Nye Ap-toner som skurrer kraftig

Statsminister Jonas Gahr Støre føler seg ikke lenger bekvem med slagordet «Nå er det vanlige folks tur». Ap-lederen distanserer seg fra budskapet som ble servert i valgkampen i 2021. «Det var aldri et slagord for Arbeiderpartiet. Mine favorittslagord er ‘Skape og dele’ og ‘Alle skal med’. Det er det som fanger vår politiske visjon», sa Støre nylig til Aftenposten.

5. januar 2023 er i så måte et historisk vendepunkt. NHOs tradisjonelle årskonferanse gikk da av stabelen. Samtidig ble det lagt ut et interessant budskap på Arbeiderpartiets Facebook-side. Her smilte statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre bredt mot oss. «De som bygger bedrifter, investerer penger, skaper arbeidsplasser, fortjener respekt», var beskjeden fra Støre. Ordet respekt var til og med uthevet på rød bakgrunn.

Hvis det er etterpåklokskap, dolker han sentrale Ap-strateger i ryggen.

Samme dag lyste Støre og Vestre mot oss i et stort intervju i Dagens Næringsliv. Vi kunne blant annet lese at Støre tar avstand fra LO-lederens uttalelse om å «ta de rike». Han vil heller ikke bruke merkelapper som «laksebaroner» og «velferdsprofitører». Støre mener at de som engasjerer seg i næringsvirksomhet fortjener respekt. «De skal ikke ha merkelapper», uttalte statsministeren klokelig.

I en årrekke har Arbeiderpartiet brukt slagordet «Alle skal med», men før jul i 2020 ble det nye toner fra den kanten. Ap-leder Jonas Gahr Støre skrev en kronikk i Dagsavisen med tittelen «Nå er det vanlige folks tur». Og utover i 2021 ble dette et helt vanlig munnhell fra Ap-folk flest.

I partiprogrammet til Ap ble dette slått fast på følgende måte: «Etter åtte år med økte forskjeller er det nå vanlige folks tur». Ved stortingsvalget i 2021 vant venstresiden og Arbeiderpartiet kunne danne regjering sammen med Senterpartiet. Det politiske grunnlaget for Ap/Sp-regjeringen innledes med et kapittel med overskriften «En regjering for vanlige folk».

Jonas Gahr Støre har tydeligvis sett seg lei på at politiske motstandere forsøker å skape et bilde av at Ap ikke er opptatt av landets næringsliv. Bakteppet er at rikinger har flyktet til Sveits for å unngå skjerpet formuesskatt og at også andre næringslivsfolk klager på skattenivået. «Jeg har stor tålmodighet, men kort nok lunte til ikke å la usannheter sirkulere», sier statsministeren.

«Nå er det vanlige folks tur» var vitterlig det sentrale Ap-slagordet i 2021. Og i den politiske plattformen for regjeringen ble dette løftet kombinert med at de som tjener under 750.000 kroner skal få lavere skatt, mens de som har høyere inntekt må bidra mer til fellesskapet. Her går altså skillet mellom vanlige folk og de som ikke er fullt så vanlige.

Dersom Støre i utgangspunktet var ubekvem med slagordet, burde han umiddelbart ha satt foten ned. Hvis det er etterpåklokskap, dolker han sentrale Ap-strateger i ryggen. Det er en ærlig sak å angre på ting man har gjort eller sagt, men da må man også innrømme snuoperasjonen – fullt og helt. Det tar seg uansett ikke pent ut når Jonas Gahr Støre skriver om historien. Ærlighet varer lengst.

