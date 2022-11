56 år med smerte slutter nok ikke denne gangen heller

Fra de siste Premier League-kampene spilles ferdig denne søndagen, til VMs åpningskamp neste søndag, er det under én uke. Det er rikelig med tid når vi vet at Manchester City møter Liverpool til dyst i ligacupens fjerde runde uka etter VM-finalen. Når vi vet at VM-finalen spilles 18. desember, og første runde i Premier League er på Boxing Day 26. desember, blir det to, tre eller maks fire dagers hvile for de spillerne som tar seg helt til finalen.

Når Antonio Conte gikk ut tidligere denna uka og sa at han måtte ta av Harry Kane, bare fordi han var sliten, og Englands toppscorer trolig vil bære det meste av Englands håp igjen gjennom et nytt mesterskap, blir det ikke mye tid til hvile før det travle juleprogrammet slår inn. Spesielt ikke når vi også vet at både Richarlison, Kulusevski og Son har slitt med skader i det siste, som har lagt enda mer press på at Kane både MÅ spille og MÅ prestere på topp for Tottenham.

[ Klaveness om Norge som fremste Qatar-kritiker: - Det koster ]

Alle de største landslagene har nå offentliggjort sine uttak. Det gjør at det er veldig mange spillere som går inn i den siste uken med klubbfotball med et eneste mål for øyet, og det er å ikke bli skadet. Det kan både føre til en del uventede laguttak denne runden, men også en del uventede resultater da enkelte lag med færre VM-spillere er villig til å ofre mer for de tre poengene enn VM-uttatte spillere kanskje kan være.

England tok ut sin tropp torsdag, og der var det knyttet mest spenning til hvorvidt spillere som James Maddison, Trent Alexander-Arnold og Callum Wilson fikk plass. Alle tre fikk billett til mesterskapet, i en tropp som også inkluderte overraskelsen Conor Gallagher og til en viss grad Kalvin Phillips. Mest fordi Manchester Citys midtbanemann bare har spilt 53 minutter med klubbfotball så langt denne sesongen på grunn av en skulderskade.

James Maddisons eneste landskamp kom tilbake i 2019, da han fikk 34 minutter som innbytter. Senere har han falt ut med trener Gareth Southgate, både på grunn av form, men også utenomsportslige årsaker som da han trakk seg fra landslagstroppen på grunn av sykdom og i stedet dro på kasino. Likevel har Leicester-spilleren vært så god i år, at han har fått Southgate til å endre kurs.

[ Slik ble Englands VM-tropp ]

Den engelske landslagssjefen går nemlig igjen for kjente fjes i sin landslagstropp, og stoler på dem han alltid har stolt på. Det gjør at blant annet Harry Maguire fortsatt er tiltenkt en startplass i hjertet av midtforsvaret, selv om han nå er fratatt kapteinsbindet og knapt spiller klubbfotball i Manchester United. Både på landslaget og klubblaget har han vist store svakheter over tid, men i mesterskap for England har han vært bunnsolid. Det håper Southgate at verdens dyreste forsvarsspiller også er i Qatar.

Debatten raser også rundt Trent Alexander-Arnolds defensive kvaliteter, da ingen kan bestride at han er blant verdens aller beste offensive backer. Sesongen i år har for alvor vist hvor sårbar han er defensivt, og når også den offensive produksjonen ikke er på nivå med de elleville tallene han har levert de siste årene, var det tvil om han skulle med. Spesielt når Kieran Trippier har levert den sesongen han har gjort, og trolig er den av samtlige i Englands tropp som er i den beste formen.

[ Southgate etter Qatar-kritikken: – Vi har snakket når vi har ment det er riktig ]

Bakerst står Southgate last og brast med Jordan Pickford, som det skal sies har blitt mer stabil også for Everton den siste tiden. Offensivt står England ikke tilbake for noen, med Kane, Foden, Sterling, Grealish, Rashford og Bukayo Saka til å score målene. Jude Bellingham får sitt første mesterskap, etter å ha levert en helt fantastisk sesong til nå, men plassen ved siden av han og Declan Rice på midten er åpen.

I det som er ett av de mest åpne verdensmesterskapene på lenge, kommer England inn nok en gang som et lag som kan gå hele veien. Med en semifinale fra forrige VM og et finaletap i EM fra de to siste mesterskapene, er det bare ett steg igjen for England å ta. Men som de synger i den evige klassikeren Three Lions: «Jules Rimet still gleaming», og 56 år med smerte slutter nok ikke denne gangen heller.

[ Danmark må droppe Qatar-kritisk budskap – fikk blankt nei fra Fifa ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen