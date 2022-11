Southgate etter Qatar-kritikken: – Vi har snakket når vi har ment det er riktig

Southgate har fått kritikk for ikke å ha hatt tilstrekkelig kritisk blikk på avviklingen av VM, et mesterskap svært mange mener aldri burde ha vært holdt i Golf-staten.

I et intervju med CNN i oktober uttalte Southgate at alle migrantarbeiderne ønsker fotball-VM velkommen til Qatar.

– De ønsker det fordi de elsker fotball. sa Southgate.

Menneskerettsgruppen Human Rigths Watch var raskt ute og påpekte at migrantarbeiderne i Qatar ikke kan snakke fritt og at det derfor ikke var grunnlag for landslagssjefens uttalelse, ifølge The Guardian

I et intervju med BBC torsdag sa Southgate at det engelske forbundet, han selv og spillerne har vært kritiske til forholdene i Qatar «når det har vært riktig».

– Jeg ser ikke at det vil endre seg, sa Southgate, som la til at Fifa-ledelsens bønn om å koble politikken fra fotballen under VM er «optimistisk».

– Vi vil diskutere dette når vi blir spurt, sa Southgate om kritikken som er rettet mot Fifa og VM-arrangøren i Qatar.