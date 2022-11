Danmark må droppe Qatar-kritisk budskap – fikk blankt nei fra Fifa

Budskapet «Human Rights for All», «Menneskerettigheter for alle», skulle etter planen pryde treningsdraktene til det danske landslaget under det kommende VM-sluttspillet i Qatar. Det blir det likevel ingenting av.

Jakob Jensen, som er administrerende direktør i Det danske fotballforbundet (DBU), opplyser til nyhetsbyrået Ritzau at Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har satt ned foten.

– Vi fikk beskjeden i dag. Vi sendte en søknad til Fifa, men svaret var negativt, og det beklager vi, men det må vi ta hensyn til, sier Jensen.

Frykter bøter og poengstraff

I november i fjor meldte DBU at forbundets kommersielle samarbeidspartnere var villige til å gi fra seg plassen på treningstøyet til det planlagte politiske budskapet.

I etterkant besluttet DBU at Christian Eriksen & co. under VM skulle trene i trøyer med menneskerettighets-budskapet. Bruken må imidlertid godkjennes av Fifa. Det ble det ingenting av.

Ifølge Jakob Jensen kan DBU straffes med både bot og poengstraff dersom spillerne likevel ifører seg det omtalte budskapet. Den risikoen ønsker ikke danskene å ta ved å trosse Fifa.

– Vi må holde oss til turneringsreglene som er pålagt oss. Ved å unnlate å gjøre det, kan det resultere i sanksjoner og bøter, som vi ønsker å unngå, sier Jensen.

– Vi har ikke vurdert å gjøre det (bruke trøyene) uansett. Det er ikke slik det fungerer. Hvis det hadde vært den eneste innsatsen vi hadde gjort, ville vi kanskje hatt andre perspektiver, men vi har gjort så mange ting for å rette oppmerksomheten mot den kritiske dialogen vi ønsker å føre i Qatar, fortsetter han.

Varsler kritisk dialog

Direktøren skal selv til Qatar, der han skal fortsette å jobbe for blant annet arbeidsinnvandrernes vilkår.

– Det er ingen som skal tvile på hvor DBU står. Vi skal fortsette den linjen vi har hatt hele tiden. Vi vil gå i kritisk dialog gjennom meg selv og DBU-politikerne for å få til endring for arbeidsinnvandrerne mens vi er i Qatar, sier fotballtoppen.

Det danske landslaget samles mandag 14. november for å starte oppkjøringen til Qatar-VM.