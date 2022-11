Slik ble Englands VM-tropp

Wilson står med seks mål så langt denne Premier League-sesongen. Han blir belønnet for å ha vist solid form for Newcastle den siste tiden. Sist Wilson spilte en landskamp var for tre år siden.

– Jeg har ikke fått snakket med ham. Prioriteten på disse dagene er de vanskelige samtalene og de triste nyhetene. Lite er vanskeligere enn dem, sier landslagssjef Gareth Southgate.

Roma-spissen Tammy Abraham var blant dem som falt utenfor troppen som følge av at Wilson ble tatt med.

– Han har hatt litt dårlig målform på feil tidspunkt, sa Southgate.

Skadetrøbbel

Med er også Liverpool-forsvarer Trent Alexander-Arnold og Manchester Uniteds mye kritiserte kaptein Harry Maguire. Manchester Citys Kyle Walker har slitt med store skadeproblemer, men skal også til Qatar.

– Vi har kunnet ta noen sjanser som vi kanskje ikke hadde tatt med 23 spillere i troppen, sa Southgate med referanse til blant andre Walker.

Det samme skal Chelseas Conor Gallagher. I midtbaneleddet har Southgate også funnet plass til Manchester Citys Kalvin Phillips. Sistnevnte har også vært skaderammet og har kun spilt ett minutt med ligafotball for klubblaget i høst.

Også Leicesters James Maddison fikk VM-billett.

– Han spiller veldig bra. Han er en god spiller og har fortjent å være med. Vi tror han kan gi oss noe litt annet enn de andre angrepsspillerne våre, sa Southgate.

Sancho ute

Plass ble det ikke til Jadon Sancho. Han ble lenge sett på som ett av de største talentene i Storbritannia, men har siden overgangen fra Borussia Dortmund til Manchester United forrige sommer slitt med å få ut sitt potensial. Vingen står med kun åtte mål og fire assist på 52 kamper for «De røde djevlene».

Crystal Palace-stopper Marc Guehi og Brentford-spiss Ivan Toney fikk heller ikke plass i den engelske VM-troppen. Guehi har vært med i Southgates tropper i nasjonsligaen, mens Toney har storspilt i Premier League deler av denne høsten.

Southgate hadde en nesten helt skadefri bruttotropp å velge fra. De eneste som i realiteten var utilgjengelige var Chelsea-duoen Reece James og Ben Chilwell.

– Vi har ønsket å sørge for at vi har rett balanse. Vi har nå muligheten til å bruke fem innbyttere, så vi kan bytte nesten halve laget i løpet av en kamp. Da gjelder det å ha alternativer, sa Southgate.

Formsterke Newcastle har tre spillere med i troppen: Wilson, målvakten Nick Pope og forsvarsprofilen Kieran Trippier.

England spiller den nest første kampen under Qatar-VM. De møter Iran 21. november klokken 14 norsk tid. Southgates menn spiller i gruppe B sammen med USA og Wales.





VM-TROPPEN

Målvakter: Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle), Aaron Ramsdale (Arsenal)

Backer: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Coady (Everton), Eric Dier (Tottenham), Harry Maguire (Manchester United), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Arsenal).

Midtbanespillere: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Manchester City), Declan Rice (West Ham), James Maddison (Leicester).

Spisser: Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Chelsea), Callum Wilson (Newcastle).