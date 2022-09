Nord mot sør? Nord og ned

En fotballkamp er ingen kamp om intet står på spill. Om det er intet å tape og ei heller noe å vinne, hva i alle dager er vitsen da? I USA er det normalen at intet står på spill. Ikke noe nedrykk som spøker. Null gull som kan vinnes. Sesongen er over for mange allerede halvveis. For langt opp til toppen og plassen i ligaen er uansett sikret for alle lagene. Og hva gjør man da for å holde på interessen? Jo det betyr show, fjas, pauker og basuner. I NHL er det slåssing som får publikum i gang. I NBA er det dunks og dustete driblinger, småartig kanskje, men fryktelig meningsløst når du intet risikerer. Ja visvas og pølsevev egentlig. Og det har i hvert fall ikke noe med idrett å gjøre. Det er en hån mot supportere. Hvorfor skal jeg sitte på kanten av setet og bite negler, når det er et fett hvordan det ender? Alt som står igjen da er kun penger. TV-avtaler, sponsorer, billettinntekter, supporterutstyr.

En liga uten fare for nedrykk er veldig fremmed for briter. Det skal være kamp helt inn. Likevel foreslår nå Chelseas nye eier, Todd Boehly, en all star-kamp i Premier League. Altså en kamp mellom de største stjernene i ligaen. Hvorfor kan man undre? Jo, fordi en slik kamp vil generere rundt to milliarder kroner, ifølge samme Boehly. Og den kampen bør stå mellom nord og sør, mener han. Nord mot sør? Som om det ikke er nok bråk mellom briter fra før liksom. Han har møtt motbør selvsagt og det skulle bare mangle. Du skal ikke kødde mye med fotballen i England før det hyttes med neven i din retning.

Et møte mellom nord og sør der to blandingslag møtes er heller ingen kamp, men trening. Øving om du vil. Tempoet vil bli latterlig lavt, innsatsen laber og med det vil også hele poenget med en kamp forsvinne. Dette skjønner tydeligvis ikke amerikaneren Todd Boehly.

Du skal ikke kunne så mye om fotball for å skjønne at Haaland ikke er særlig hypp på å spille ballen til Ronaldo, selv om de spiller på samme liksomlag aldri så mye. Eller at Kane vil sørge for en målgivende til Arsenal-spiller Ødegaard. Eller omvendt. Dessuten: Hva med faren for skader? Hvem i alle dager ofrer alt i en takling i en kamp der ikke noe som helst står på spill? Og hva med publikum? Tror Boehly virkelig at en Liverpool-supporter jubler om Rashford setter inn en ball i garnet, selv om det er for samme lag? Det har alltid vært gnisninger mellom nord og sør i England. Politisk, sosialt, økonomisk og kulturelt. En treningsøkt mellom to lag satt sammen av spillere fra klubber fordelt på nettopp nord og sør vil ikke gjøre noe for å bedre stemningen i landet. Blant Liverpool-fansen var det tilløp til piping under nasjonalsangen for å hedre dronning Elizabeths bortgang. Tipper den gjengen der ikke trenger et nord sør-oppgjør for å irritere seg over søringer. Enn så lenge har de en amerikaner de kan være irritert på.

