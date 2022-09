Joda, Arsenal er i gullkampen

Før sesongen var eksperter og mange andre enige om en ting; ligagullet går til enten Liverpool eller Manchester City. Men etter fem runder er det ett lag med full pott, og det er verken City eller Liverpool. Arsenal har en imponerende poengfangst og dermed er laget, med Martin Ødegaard som kaptein, på toppen av tabellen. Hvem hadde trodd det for to måneder siden? Riktignok har de møtt flere lag som er tippet i bunnen, men ligaen er såpass krevende at det å hanke inn tre poeng på bortebane uansett er en prestasjon. Palace borte, for eksempel, er ikke et sted så veldig mange drar fra med tre poeng i bagen.

Søndag skal Arsenal til Manchester og Old Trafford. Med seier der har Arsenal 18 poeng etter seks matcher og vil legge de aller fleste et godt stykke bak seg bak seg. Dermed er plutselig et lag med norsk kaptein med i gullkampen. Jeg kaller det gullkamp allerede jeg, selv med 32 kamper igjen etter helgens runde. Hvert poeng teller, også de du hanker inn om høsten. Ødegaard pådro seg en smell mot Villa sist og det er fortsatt usikkert om han blir klar til søndagens dyst, dessverre.

Med tap vil mot Arsenal vil United ha bare ni poeng og må klamre seg til håpet om en topp fire-plassering til slutt. Dog vil det ikke være så veldig mange andre som vil tro på det. Kanskje det er enstyrke, at andre lag ikke tar United på alvor i kampen om en plass i den gjeveste europacupen. Med United-seier vil de røde fra Manchester ha heng på en nettopp en Champions League-plass med 12 poeng, noe som vil være et godt stykke foran spådommene.

Liverpool skal ut i derby mot Everton lørdag og slike kamper lever ofte sitt eget liv. Alt kan skje, selv i «The friendly derby», og uten tre poeng ser det ganske så mørkt ut for skadeplagede Liverpool. Åtte poeng på fem matcher er et stykke unna spådommene før sesongen. Om det skulle bli åtte etter seks, ligner det på krise for Klopps menn.

Fortsatt tror vel de fleste at Manchester City tar gullet til slutt. Erling Braut Haaland har vært en dundrende suksess og med han på laget renner scoringene inn, mens avisoverskriftene roper ut hyllester av City-spissen. Denne runden er det Anton Villa som skal på gaffelen. Noe annet enn tre poeng til City vil være en gigaoverraskelse. City har 19 mål nå, ni av dem fra Haaland. Mye hviler på hans skuldre. Hva om han får litt kladdeføre senere i sesongen? Et rødt kort og karantene er heller ikke utenkelig. Eller en skade? Hva gjør City da, etter at de er blint vant til at Haaland tar seg av seieren? Mye kan fortsatt skje i toppen, veldig mye. Liverpool kan finne igjen formen for eksempel. Og hva med Tottenham? Chelsea?

[ Ødegaard usikker før United-kampen ]

Jada, det er tidlig enda, men full pott etter fem kamper hører til sjeldenhetene og det er slettes ikke umulig at Arsenal overrasker alle i mai.

