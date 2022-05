Fagermo mot Rekdal: Cowboy-duellen

Hva er verst: At Vålerenga går på et ydmykende tap på Åråsen uten å skape sjanser eller at Rosenborg slipper inn tre mål mot Haugesund hjemme på Lerkendal? Misnøyen med Dag-Eilev Fagermo og Kjetil Rekdal er konstant og økende rundt begge klubber. I så måte er to av de mest profilerte trenerne i Norge i samme båt. Kanskje de liker det? Neppe.

For Kjetil Rekdal er det alltid spesielt å møte Vålerenga, uansett forutsetninger. Han har mange ganger sagt at det er klubben i hans hjerte. Vi skal få år tilbake før det var helt uvirkelig at denne mannen skulle lede Rosenborg mot Vålerenga. Det er få klubber han var mer kritisk mot i sin lange karriere som VIF-sjef. Søndag står han der, for første gang som Rosenborg-trener, mot Klanen.

Det er jo en historie i seg selv, men den forsterkes av lagenes blytunge sesongstart. Mange var skeptiske til Kjetil Rekdal da han overtok Rosenborg i fjor vinter, og uttalelsene han kom med ved lanseringen ble lagt mere til på Valle. For første gang skulle han trene en storklubb i Norge.

Han ordla seg annerledes da han ledet Vålerenga til seriegull i 2005 og før det var et straffespark unna å få laget inn i Mesterligaen. Da var det Vålerenga som skulle bli det nye storlaget i Norge. Slik gikk det ikke. Men han mener fortsatt at VIF er blant lagene med størst potensial i landet.

Det har vi hørt mange ganger nå, også av Dag-Eilev Fagermo. Lørdag har han invitert seg selv til møte med Klans-medlemmer på Intility for å lufte ut frustrasjonen etter tapet på Åråsen og ett poeng på de tre siste kampene. Ingen trenere i VIF-historien har lyktes i sine første forsøk. Fagermo oppnådde bronsemedalje i sin første sesong. Da ble lista lagt. Og alt under 3. plass oppleves nå som riv. Utålmodighet er en av drivkreftene i fotball, kamper må vinnes her og nå. Men man må også se utvikling. Det har vært en enorm utvikling i talentarbeidet i VIF, men det er flaggskipet det meste måles etter. Og det går for halv maskin.

Rosenborg ligger nå på den 7.-plassen som Vålerenga har abonnert på. Vålerenga ligger bare ett poeng, bak, men nede på 10. plass. Rosenborg har scoret ett mål mer enn VIF (11 mot 10). Rosenborg har to seire på sine åtte første kamper, Vålerenga har tre av ni. De har altså en ganske lik og svak seriestart, til stor bekymring for omgivelsene. Rosenborg mener de kommer med en bedre følelse fordi andreomgangen mot Haugesund torsdag ble definert som årsbeste. Rekdal gjorde tre bytter i pausen. Det snudde alt. Coaching i verdensklasse?

- Vi har bare ett tap så langt, minner Kjetil Rekdal meg om når jeg snakker med ham fredag og bedyrer at han vet fint lite om hva Vålerenga driver med. Han har 98 prosent fokus på Rosenborg. Intervjuet med ham publiseres søndag.

Etter denne kampen tar Eliteserien tre ukers pause. Taperen på Intility søndag kveld er plantet i bunnstriden. Uavgjort vil vel begge definere som tap. Planleggingen inn mot neste overgangsvindu er i full gang i begge leire.

Det er lett å bruke cowboy-metaforer rundt et slikt møte. Begge trekker verbalt fra hofta. Begge er breiale og offensive og kan oppfattes som arrogante. Norsk fotball trenger personligheter som dette. Men utenfor rampelyset viser de andre egenskaper. Heldigvis. Det er jo bare fotball …

PS. Kvinnelagene til Vålerenga og Rosenborg møtes lørdag klokka 16.00. Der handler det om gullkamp.

