Da The Donald hadde helt rett

Donald Trump. Du husker ham? Presidenten som nektet å akseptere nederlaget, og prøvde å rive med seg hele det amerikanske demokratiet i sitt desperate forsøk på å holde på makta. Han som ble stilt for riksrett – den første av to ganger – etter at han holdt tilbake midler til Ukraina og forsøkt å utpresse president Volodymyr Zelenskyj til å grave opp grums om Joe Bidens familie. Fyren som roste Vladimir Putin for å være «smart» – også etter at Putin invaderte Ukraina.

Det er slett ikke betryggende at det må en Donald Trump til for å si det som det er

Alt dette er sant. Men like sant er det at Trump hadde helt rett i et stort spørsmål som virkelig biter oss i baken i dag.

Det sirkulerer en video i sosiale medier av et møte mellom The Donald og vår egen Jens Stoltenberg. De to mennene, USAs president og NATOS generalsekretær, sitter på hver sin side av et bord, omgitt av koryfeer og rådgivere. Versjonen jeg har sett flere ganger den siste uka, heter «Trump and Stoltenberg get into tense exchange at NATO summit» og ligger på YouTube.

Den begynner med at Stoltenberg roser Trump for hans innsats for å kreve større investeringer fra de andre NATO-landene. Trump lar seg gladelig smigre, som vi er vant til. Det er først når Trump får ordet etter at Stoltenberg har snakket seg ferdig på sin norske variant av engelsk, at videoen blir virkelig interessant.

Litt ut av det blå sier Trump: «Jeg må si at jeg synes det er veldig trist når Tyskland gjør en svær olje- og gassavtale med Russland. Dere skal liksom være på vakt mot Russland, og så går Tyskland hen og betaler milliarder på milliarder i året til Russland». Videoen er fra sommeren 2018. De neste fem minuttene leverer Donald Trump den mest presise analysen jeg har sett av den europeisk energikrisen som rammer oss så hardt nå, snart fire år senere.

USA og NATO, sier Trump, beskytter Tyskland og Frankrike og en rekke andre land, og så bygger disse landene en rørledning til Russland og fyller russernes lommer med milliarder av dollar. «Det skulle aldri ha fått lov til å skje», sier Trump. Og har helt rett. «Russland kontrollerer Tyskland», sier han, fordi tyskerne får 60 til 70 prosent av energien sin fra Russland. Det er dårlig for NATO, og det må tyskerne få beskjed om, sier den amerikanske presidenten.

Tyskerne kvitter seg med kull- og atomkraft, og er nå et gissel for Russland, sier han videre. Det gir ingen mening at de betaler milliarder av dollar til Russland – og så må NATO og USA forsvare dem. «Against Russia», sier Trump. Det samme Russland de gjerne handler med.

Stoltenberg forsøker seg med at visst er det uenigheter internt, men styrken til NATO er at alle står sammen og beskytter hverandre. Trump avbryter ham og sier at «Nei, dere gjør bare Russland rikere». Hvorpå Stoltenberg prøver å forklare at det til og med under den kalde krigen var handel mellom vesten og Russland. Og Trump får inn sitt siste stikk:

«Jeg synes handel er fantastisk», sier han. Men «energi er noe helt annet». USA skal liksom beskytte Tyskland – og de får nesten all energien sin fra Russland. «Explain that!», sier Trump. Før han konkluderer: «Det kan ikke forklares».

Han har helt rett. Det kan ikke forklares – med annet enn korttenkthet, dårlig politisk håndverk og manglende forståelse for markedets begrensninger. Og for den russiske faren.

Europa må komme i mål med det grønne skiftet. Det er en veldig dårlig idé å gjøre seg avhengig av Putins Russland for å klare det. Det er slett ikke betryggende at det må en Donald Trump til for å si det som det er.

