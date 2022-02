Håp i havet

Vindmøller til havs skal være navet i den store, grønne industriomstillingen i Norge. Ren kraft i enorme mengder skal brukes til ny industri: Batterifabrikker skal bygges, sokkelen skal elektrifiseres og forbrukerne skal få nok og billig – eller i alle fall ikke svindyr – strøm. En satsing på havvind vil sikre jobber til de som nå er ansatt i olje- og gassektoren, og det vil sikre kraft til industrien langs kysten vår.

Men det haster å få dette i gang. Derfor har det vært stor frustrasjon i og rundt regjeringen fordi Ap og Sp ikke har klart å bli enige på et vesentlig punkt: Skal de nye havvindparkene knyttes bare til Norge – såkalte radialer – eller skal de knyttes både til Norge og til utlandet med såkalte hybridkabler? Ap har foretrukket hybridkabler. Flere aktører i bransjen har pekt på at det er en forutsetning for å finansiere satsingen. Sp har sagt blankt nei.

Nå får Senterpartiet viljen sin. Det blir ikke hybridkabler. Ikke i denne omgang, i alle fall. Utbyggingen av de to feltene Nordsjøen Sør 2 og Utsira skal bare ha radialer, og de skal heller ikke brukes til å elektrifisere sokkelen. For Ap hastet det å komme i gang. I stedet for videre utsettelser, godtok man denne løsningen.

Hybridkabler skal utredes videre. Men så lenge slike kabler ikke legges, må utbyggingen finansieres på annet vis. Det skal skje via subsidier. Store subsidier. Hvor store, er foreløpig ikke klart.

En viktig utfordring blir å sikre at disse enorme pengegavene fra den norske statskassa ikke havner i lomma på kinesiske gigantselskaper, russiske oligarker eller andre lumske utenlandske storkapitalister. Regjeringen ser for seg en auksjonsmodell der man kan stille konkrete krav om arbeidsforhold, vedlikeholdsplikt og lokal tilstedeværelse, for eksempel, for å sikre at satsingen kommer den norske statskassa til gode, og at norske industriselskaper stiller sterkt i konkurransen.

Alle husker hvordan vindkraftsatsingen på land endte i en flopp fordi utenlandske aktører stakk av med gevinsten, mens norske lokalsamfunn opplevde at de ble tildelt alle ulempene. Det må unngås til havs. Det er også aktuelt med en slags eierskapsbegrensing, der enkeltaktører ikke kan tildeles mer enn en viss andel av områdene.

Spørsmålet er om dette er nok for SV. Ap og Sp må til dem for å få flertall i Stortinget, og SV vil aller helst ha offentlig eierskap. Tilnærmingen da norske myndigheter sikret kontroll på oljeressursene på sokkelen på begynnelsen av 70-tallet trekkes fram som et forbilde. Modellen med SDØE – statens direkte økonomiske engasjement – innen oljesektoren kan være noe å bygge videre på.

For Arbeiderpartiet er det aller viktigste at denne storstilte og ambisiøse industrisatsingen nå kommer i gang. Det er bærebjelken i den klima- og næringspolitikken Jonas Gahr Støre bygger hele regjeringsprosjektet på. Det er forutsetningen for at han som statsminister skal lykkes både med kutt i Co₂-utslipp, høy sysselsetting og trygg økonomi. Da har en hybridkabel fra eller til spilt mindre rolle i denne omgang.

Men dagens løsning betyr ikke at den striden er over. Den er bare skjøvet fram i tid.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen