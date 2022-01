Navnet hans er en oppsummering av norsk vintersport

Når du heter Hallgeir Engebråten og driver med vinteridrett, gir du assosiasjoner til ganske mange klassiske, norske vinternavn. Vi skal ikke dra alle her, men bare konstatere at 22-åringen blir Norges eneste deltaker på 5000 meter skøyter i OL i Beijing.

Den plassen sikret ham i det som nærmest var «amerikansk uttaking» i duell med forrige OLs bronsevinner på distansen, Sverre Lunde Pedersen. I EM i enkeltdistanser fikk Engebråten sitt internasjonale gjennombrudd med sin bronsemedalje på 5000 meteren. Søndag fulgte Allan Dahl Johansson opp med bronse på 1500m, og lagtempo-jentene Marit Bøhm, Ragne Wiklund og Sofie Karoline Haugen med sølv, men her er verdenstoppene i USA og Asia. En global sport dette!

Men resultatene er en oppmuntring for en sport som har havnet i skyggen av skiskyting, langrenn og hopp her hjemme. At Norge bare har en plass på 5000 meteren viser hvor labert det har vært på langdistansene de siste årene.

Engebråtens tid på 6.13,67 var imponerende i Thialf isstadion i Heerenveen, men den gjør ham ikke til OL-favoritt. Der er nederlenderen Patrick Roest fremst i køen etter å ha overtatt ledertrøya etter Sven Kramer, som er inne i sin siste sesong. Dessuten manglet den svenske langdistansefavoritten Nils van der Poel i EM.

Hallgeir Engebråten smilte underveis på 5000-meterløpet sitt. Det er ikke ofte man ser. Men når man skjønner at man gjør et av sine livs beste løp fire uker før OL, er det grunn til å glise. Det gjorde ikke Johannes Thing­nes Bø i tyske Oberhof søndag der han skjøt på seg nye bom og satte plutselig spørsmålstegn rundt hva han skal gå i Beijing. Han karakteriserte skiskytter-helgen som en av sine verste på mange år. I motsatt ende av skalaen skjøt Marte Olsbu Røiseland på seg all verdens selvtillit.

Men erfaring viser at prestasjoner rett før OL kan snu fort når OL-ringene erstatter reklamen på startnummeret. Bare spør Johann Olav Koss hvordan han opplevde ukene før OL på Lillehammer i 1994. Da var det mørkt. Og finnes det noen idrett med mindre marginer enn skiskyting?

Men vi avslutter med Hallgeir Engebråten. Formelt er han ikke tatt ut til OL ennå. Det skal Olympiatoppen gjøre om noen få dager. Men enkelte uttak er enklere enn andre.

