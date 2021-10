Jokerne til Jonas

Bare fem av dagens stortingsrepresentanter har erfaring som statsråd: Støre selv, nestleder Hadia Tajik, Espen Barth Eide, Anniken Huitfeldt og Rigmor Aasrud. Av disse ligger Tajik og Huitfeldt an til å bli statsråder. Antakelig også Espen Barth Eide.

Rigmor Aasrud er den som oftest tippes som Aps nye parlamentariske leder. Hun vikarierte som finanspolitisk talsperson da Tajik hadde mammaperm, og har tung stortingserfaring. Aasrud regnes som et trygt og solid valg. En ulempe er at hun ikke har den retoriske snerten som kommer så godt med når man er partiets viktigste våpendrager i stortingsdebattene.

Dersom Senterpartiet gjør det maktgrepet flere har ventet – og TV 2 nå mener å vite at de velger – og setter inn sluggeren Marit Arnstad som parlamentarisk leder, får Ap et problem. Støre skal lede en mindretallsregjering som må finne støtte i Stortinget. Da må partiet sette inn en tung kanon som parlamentarisk leder. En som kan matche Arnstad, og SVs Audun Lysbakken, som heller ikke er noe persilleblad. Den ene nestlederen, Bjørnar Skjæran, har ingen stortingserfaring og er dermed ikke aktuell. Den andre, Hadia Tajik, har derimot alle de egenskapene som trengs på en slik post. Men de fleste regner med at hun vil foretrekke en statsrådsjobb. Da får hun det.

Jeg tror Astri Aas-Hansen er en person han svært gjerne vil ha med i den nye regjeringen

Hvilken er mer uklart. Noen har tippet henne som arbeids- og sosialminister. Men hun kan også velge å bli utenriksminister og skyve Anniken Huitfeldt til side. Det vil i så fall ikke skje uten kamp. Lekkasjer i forrige uke om at Huitfeldt var aktuell som ny kunnskapsminister, tyder på at hun ikke er så selvsagt som den nye sjefen i utenriksdepartementet som støttespillerne hennes later til å tro. At dette ble tolket som en «drittpakke» av Huitfeldts støttespillere, sier dessverre litt for mye om synet på utdanningspolitikken i visse sentrale Ap-kretser. Og det sier mye om hvor lysten Huitfeldt er på jobben som utenriksminister. Det er ikke overraskende. Hun har ledet utenrikskomiteen på Stortinget de siste åtte årene, hun har vært AUF-leder og leder av Aps kvinnenettverk, og hun har ledet flere departementer.

En annen statsrådspost som kan være aktuell for Hadia Tajik, er justisminister. Men der kan Støre komme til å overraske. Jeg tror Astri Aas-Hansen er en person han svært gjerne vil ha med i den nye regjeringen, og en justis- eller beredskapsrelatert statsrådspost vil være perfekt. Aas-Hansen er nå dommer i Oslo tingrett og leder av det viktige EOS-utvalget, som kontrollerer de hemmelige tjenestene på vegne av våre folkevalgte på Stortinget. Hun har regjeringserfaring fra da hun satt som politisk rådgiver og etter hvert statssekretær i Justisdepartementet i alle de åtte årene til den rødgrønne Stolenberg 2-regjeringen. Aas-Hansen har vært nestleder i Aps kvinnenettverk og var et høyaktuelt navn som partisekretær i 2015, da Kjersti Stenseng til slutt ble valgt.

Spørsmålet er om Jan Christian Vestre vi forlate alt dette for en post i regjeringen Støre. Men jeg er overrasket dersom Støre ikke har spurt ham, minst én gang

Lista over langvarige og sentrale statssekretærer fra regjeringen Stoltenberg 2 inneholder et annet interessant navn. Kjetil Lund er i dag direktør for Norges Vassdrags- og Energiverk (NVE). Han var spesialrådgiver ved statsministerens kontor fra 2005 og statssekretær i Finansdepartementet fra 2009. Lund var også leder for sekretariatet til Jens Stoltenberg da han var FNs spesialutsending for klima, og han har vært næringsbyråd i Oslo under Raymond Johansen. Lund har sterk kompetanse både når det gjelder klimaspørsmål og økonomi.

Den siste jokeren er Jan Christian Vestre. Han har bakgrunn fra AUF, og er en politisk begavelse. God strategisk, solid verdiforankret, sterk retorisk og kunnskapsrik. Han overtok familiebedriften Vestre møbler da faren døde i 2012, og forlot med det politikken, til manges skuffelse. Året før, i 2011, overlevde han det høyreekstreme terrorangrepet på Utøya. Han har gjort Vestres produksjon av utendørsmøbler til en internasjonal suksess. Snart åpner den banebrytende fabrikken The Plus ved Magnor i Hedmark. Det er verdens første utslippsfrie møbelfabrikk - en kombinasjon av fabrikk, spektakulær arkitektur, opplevelsespark og turistattraksjon, bygget på store ideer: Nullutslipp, bærekraft, transparens og sosialt engasjement. Spørsmålet er om Jan Christian Vestre vi forlate dette industrieventyret for en post i regjeringen Støre. Men jeg er overrasket dersom Støre ikke har spurt ham, minst én gang.

Ingvild Kjerkol fra Trøndelag blir ny helseminister. Et annet høyaktuelt statsrådsnavn fra stortingsgruppa er Anette Trettebergstuen fra Hamar. Og kanskje blir den ferske stortingsrepresentanten Trine Lise Sundnes fra Oslo hentet inn som LOs kvinne i regjeringen. Hun har bakgrunn som forbundsleder for Handel og Kontor, og kom nå fra stillingen som LOs internasjonale sekretær.

Spekulasjoner som denne er morsomme og skrive, og forhåpentligvis litt gøyale å lese, også. Men torsdag, når den nye regjeringen kommer ut på slottsbakken, får vi svaret. Det er tross alt aller mest interessant.