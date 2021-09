Endelig: Her er Bylarm 2021

Bylarm rakk så vidt å bli ferdig for 2020 før koronaen slo ned i mars, og er den første festivalen som kommer tilbake etterpå. Et helt kull av lovende artister fikk karrieren satt på vent, men allerede er det nye som banker på i kampen om oppmerksomheten i framtida.

Uttrykket i «koronaens tid» sto kanskje aller først på trykk i vår oppsummering av Bylarm i fjor. Der kjekket jeg meg med at vi hadde gått rundt i tre dager i tett befolkede trange lokaler, både håndhilst og klemt litt, men kanskje aller mest snakket høyt sammen (som man gjør på konserter), i så bråkete omgivelser at vi måtte stikke hodene tett sammen, og skrike til samtalepartnerne våre, midt oppi fjeset. Dette skjedde altså ikke på én konsert, men fem-seks konserter hver kveld, i en evig sirkulasjon av folk fra ganske mange land. «Kjærlighet til musikken, i koronaens tid», ble dette beskrevet som. «Godt å se» skrev jeg også, uredd og selvsikkert. Ikke det smarteste jeg har gjort. Men Bylarm ble igjen en fest, en siste følelse på lenge av hvor fint det er med ny og uhørt musikk.

Bylarm-generasjonen fra 2020 fikk aldri oppleve det umiddelbare oppsvinget som følger av god respons disse kveldene. De skulle reist landet rundt som nye attraksjoner på sommerens festivaler, men ble sittende og vente et helt år, på enda en sommer som det ikke ble så mye av i kulturlivet.

Rundt 90 artister står på Bylarm-programmet i år. Noen av dem begynner å bli godt etablerte, som Isah, som i fjor fikk prisen «Årets stjerneskudd», med en halv million tilhørende kroner. Han er så godt kjent nå at han avslutter festivalen på Sentrum Scene, ved overgangen fra lørdag til søndag, slik at han hensynsfullt nok ikke kommer til å stå i veien for noen av årets unge og håpefulle.

Flere av de andre har også skapt et visst oppstuss allerede: Her er Metteson, som allerede har en høyt profilert opptreden på «Lindmo» bak seg. Fangst er ei supergruppe med Johannes Fjeldstad fra Hvitmalt Gjerde i spissen, Bylarm-helter fra 2013. Minnene strømmer på: Vilde Tuv var en av våre favoritter fra avslutningskvelden i 2014, da Aurora og Emilie Nicolas også slo gjennom. Andre navn som har fått berettiget oppmerksomhet de siste årene er Smerz og Niilas, og vi har allerede hatt store intervjuer med Luna, Hudkreft og Veps her i avisa.

I takt med tiden: Rambow er årets Urørt-vinner, og på Bylarm nå. (Fredric Esnault )

Her er 9 av de andre 90 navnene det kan være verdt å sjekke opp på Bylarm. Noen av dem har vi hørt forsvinnende lite av fra før, det er litt av moroa, og noen sjanser skal man ta:

Rambow: NRK P3s «Urørt»-finale gikk litt under radaren forrige helg, men her vant altså oslorapperen Simon Tedros Negash, heretter mest kjent som Rambow. Aktuell med singelen «Helt fra start».

Fixation: Årets mest lovende rockeband på Bylarm for vår del, selv om EPen «Global Suicide» kom ut i fjor. Deres «melodiske metalcore» kan ha appell et godt stykke utenfor indre kretser.

Nedja: Nedja C.H. Bouzaida sang i gruppa Pikekyss da vi omtalte dem før Musikkfest Oslo for fem år siden. På singelen «Flower Boy» er hun tilbake med delikat soul og r’n’b som lover godt videre.

Jonathan Floyd: Svært fengene, velprodusert pop og r’n’b fra oslogutten som vekker oppsikt med singlene «Perlene» og «Danser på kanten».

Ash Olsen: Rapper fra Fredrikstad som fint tar steget over i popklassen, og klarer å skape sin egen stil. Aktuell med singelen «Vibe Killer» som med sin akustiske gitar også kan interessere enda flere langt inne i rocken.

Rapperen Ash Olsen fra Fredrikstad er klar forå hoppe ut i Bylarm. (Max Egnell )

Cham Leon: Heter egentlig Sondre Kittelsen Paalgard. Artistnavnet skal kanskje skal antyde en slags kameleontilværelse. Han kan virkelig minne om flere store artister fra fortida, men viser vilje til å gå sine egne veier.

Døssi: Vi skal også få med noen nydelige sanger med kassegitar. Visesang som de hadde sagt om det var Bylarm i 1968. Bergensbaserte Ingrid Døsseland gjør dette bedre enn noen andre i år, det er faktisk ikke så mange andre, men desto bedre at dette er så fint.

Resa Saffa Park: Theresa Frostad Eggesbø har vært skuespiller i opptil flere kjente TV-serier, men kommer som musiker med stilsikker pop, jazz og soul, som kan høres på EPen «Dumb And Numb».

Hannah Storm: Her er et navn vi ikke har hørt i det hele tatt! Hannah Storm kommer fra Made-managementet som før har gitt oss Sigrid, Aurora og mange andre, og det fører unektelig til en viss nysgjerrighet.

Cham Leon - en av de unge og mest lovende på Bylarm i 2021. (Hedda McClea)

Vi har igjen konsentrert oss om de norske artistene på Bylarm. Som vi gjorde i 2018, da vi gikk etter bergenske Halies konsert på Rockefeller, før Billie Eilish kom på, for å rekke Lil’ Halima på Gamla, og gikk derfra før Lewis Capaldi kom på, for å rekke Bokassa på Vulkan. Slik gikk vi glipp av verdens to største nye navn de siste årene, på én time. Dette er en del av sjarmen på Bylarm, å være på rett tid til rett sted. Som vi vanligvis er flinke til. Når det kommer til å være to steder på én gang er det rom for forbedring.