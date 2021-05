Bittesmå bokser

Jeg var fjorten og hadde ikke begynt å tenke så mye på kropp enda. Men alt jeg trengte var en kommentar. En kjapp i replikken, liksom-morsom kommentar fra en av gjestene i konfirmasjonen min. Jeg hadde på kjole.

«Du har sånne fotball-legger, du!».

Jeg husker ikke hva jeg fikk i gave, eller hva de sa i talene. Men at det var noe med leggene mine, det skulle feste seg i mange år.

De fleste kvinner har en sånn en. En «sikkert ikke vondt ment, men vond likevel»-kommentar. En vi bærer med oss som et klistremerke. I 2021 vet vi at vi egentlig ikke skal kommentere andres kropp. Men kvinner i offentligheten, de er unntatt regelen.

Publikum har strenge krav til hvilke kjoler hun kvinnelige programlederen har på seg, eller hva hun der politikeren veier nå. Mens deres mannlige kolleger oftere får tyn for noe dumt de har sagt i stedet, måler vi fremdeles kvinner etter standarder vi umulig kan følge opp.

Tynn eller tjukk. Sexy eller kjedelig.

Det er ofte kun plass til en av delene. Hva gjør det med oss at de kvinnelige forbildene våre får tildelt bitte små bokser?

Jeg tror vi arver dem.

Nitten år gamle Billie Eilish er en av verdens største artister og et gigantisk tenåringsidol. I løpet av noen år har hun vunnet sju grammypriser, og hadde over en milliard streams lenge før hun slapp sitt første album.

At hun ofte går med store klær som skjuler kroppsfasongen hennes er likevel en av de tingene hun har fått mest oppmerksomhet for.

I intervjuer har hun forklart at hun gjør det helt bevisst, for at folk ikke skal kunne mene noe om kroppen hennes, eller seksualisere henne. Med andre ord har det vært et «mysterium» hvordan kroppen hennes egentlig ser ut.

Helt til hun stilte på Vouge sin forside med nybleka hår og korsett. (Og ser like rå ut som alltid).

Billie har ikke bare bytta stil, hun har brutt en rekord. På lista over tjue av historiens mest likte instagrambilder, dukker hun nemlig opp seks ganger.

Mye fordi hun har på seg korsett i stedet for T-skjorte.

Bare så vi har det helt klart for oss: hun og enhver annen kan kle på eller av seg så mye de ønsker.

Det er oss det er noe galt med, når det er så viktig hva en nittenåring har på seg. Så viktig at det blir historisk. Så viktig at NTB nyhet skriver at hun «kaster klærne». Så viktig at det vi snakker mer om det, enn albumet som kommer snart.

Jo da, hun gjør noe nytt, noe uventa. Det får oppmerksomhet.

Men la oss snu det.

Ta Ed Sheeran, for eksempel. Gigantisk popstjerne – litt beskjeden i uttrykket. Du vet, rutete skjorte og kassegitar. Se for deg at han tar av seg t-shorta under en konsert. Er det banebrytende? Får verden endelig pusta letta ut, siden vi endelig vet om han har magemuskler eller ikke?

Jeg tror ikke det.

Jeg tror heller ikke Ed får så mange spørsmål om forhold til egen kropp, eller særlig stor oppmerksomhet for hva han har på seg. Jeg tror han får snakke mest om andre ting, som musikken sin for eksempel.

Hvis du googler «Ed Sheeran – body» kommer det opp saker om låten hans «shape of you» (..im in love with your body, synger han der).

Gjør du det samme med Billie Eilish, dukker det opp saker om hvordan hun ser ut i lite klær, hatkommentarer hun har fått på grunn av kroppen sin, og endeløst med artikler om hvorfor hun ikke pleier å kle av seg.

Hvorvidt det gjør henne til et godt eller dårlig forbilde, og hva slags signaleffekt det har på andre.

Det trange spillerommet for hva en kvinne får være, viser seg i mange former. Man ser det når Scarlett Johansson får spørsmål om hun var naken under drakten sin i «The Avengers»-filmene, og når det skapes stor debatt ut av Hadia Tajik sin grønne dress og svarte blondetopp. Men vi diskuterer jo ikke hvor ofte Stian Staysman går uten noe på overkroppen, hvordan det påvirker unge gutter, og hva slags ansvar han har når han viser eller ikke viser kroppen sin.

Bare fordi vi kler av oss mer, og kroppspositivtet er blitt et begrep, betyr det ikke at vi er ferdig med kampen. Kampen for større bokser, mer rom, plass til kompleksitet. For hvorfor heier vi når en kjendis kler av seg, og kritiserer en annen for å skape kroppspress?

Billie Eilish ble hyllet som rollemodell fordi hun valgte å ikke vise fram kroppen sin.

Nå hylles hun heldigvis av mange for det motsatte. Hun har selv måttet forklare at hvordan hun kler seg, ikke endrer henne som person. Til dem som måtte mene det, sier hun det best selv:

«Don’t make me not a role model because you’re turned on by me».

