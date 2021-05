Moderate Høyre

Høyre-lederen vant avstemningene i de viktige sakene. Det ble bare ett stort nederlag: Flertallet på landsmøtet vedtok å fjerne kontantstøtten, mot Erna Solbergs vilje. Hun brukte bevisst ikke autoriteten sin til å stoppe forslaget, og dermed kom Høyres egentlige vilje til syne.

Men Erna Solberg valgte å snu et nederlag til en indirekte mulighet. Alliansebyggeren Erna mener nemlig at KrF kan bruke Høyres nei til å få velgere som er opptatt av kontantstøtten til å stemme på KrF. Erna Solberg vet inderlig vel av KrF og Venstre trenger drahjelp for å komme seg over sperregrensen på fire prosent. Det blir ingen tredje regjeringsperiode for Erna Solberg uten at de to småpartiene klarer å karre seg over den magiske grensen. I tillegg må Frp gjøre det mye bedre enn det meningsmålingene nå viser.

Sporene etter åtte år med Erna viser en klar retning.

Det var de moderate kreftene i Høyre som vant fram under helgens landsmøte. Ordet moderat går igjen i det vedtatte programmet. Høyre lover «moderate» lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået. Partiet skal også sikre at alle med skatteevne betaler skatt. Derfor går Høyre «bare» inn for å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. Erna Solberg innrømmer nemlig at full fjerning av formuesskatten vil nemlig føre til at det blir enda flere nullskattytere. Et forslag om å redusere statens eierskap i Equinor ble også nedstemt. Videre vil partiet beholde dagens skatte- og avgiftssystem for oljebransjen.

Det bør ikke overraske mange at Høyre vil holde fast på taxfree-ordningen og tillate alkoholsalg i butikk fram til klokken 23. Det er ellers mye gjenkjennelig Høyre-politikk i det vedtatte programmet. Høyre vil vurdere «moderate» oppmykinger i arbeidsmiljøloven. Partiet er også inspirert av søsterpartiet Moderaterna i Sverige. Et jobbskattefradrag for unge under 30 år er en slik idé. Fradraget skal gis til unge som kommer seg i fast ordinært arbeid. I Sverige er fradraget på 1.000 kroner i måneden, men Høyre vil ventelig legge seg på en mer moderat linje.

Erna Solberg oppsummerte landsmøtet med å si at årene i regjering har vist oss hva som virker. Og så forsøkte hun å plassere Høyre i det politiske landskapet. Hun sa seg enig med Ap-leder Jonas Gahr Støre i at høstens valg blir et veiskille. Da finnes det ifølge Erna fire muligheter: Å gå til venstre eller høyre, bakover eller framover. Erna sier hun vil gå framover.

Men velgerne må ikke la seg lure. Sporene etter åtte år i regjering viser en klar retning. Erna vil fortsatt svinge til høyre, om det er en aldri så moderat sving. Over tid blir det et annet samfunn.