Blått klister

I løpet av sitt digitale landsmøte har Høyre mottatt diverse forhåndsinnspilte hilsener fra politiske venner i inn- og utland. En av de mest selsomme kom lørdag ettermiddag. Frps nye leder, Sylvi Listhaug, sa «lykke til» i en så passiv-aggressiv tone at det hørtes mer ut som en fornærmelse enn en genuin, varm lykkeønskning. Før det hadde noen - kanskje Listhaugs gamle makker Espen Teigen, som nå er tilbake i Frp etter et mellomlangt opphold som journalist i Nettavisen - laget en billedkarusell av medieoppslag om hvordan Høyre sier nei til og hindrer Frps ønskede politikk. Til lyden av «All I have to do is dream» med Everly Brothers.

Hvordan Høyre skal håndtere et klimafornektende, polarisert og superpopulistisk Listhaug-Frp, er få gitt å vite. Enkelte på landsmøtet ser det som helt usannsynlig at Frp vil være det minste interessert i noen samarbeidsavtale eller en annen form for forpliktelse dersom det skulle bli valgseier til høsten. Andre peker på at Sylvi Listhaug, retorikken til tross, først og fremst er en pragmatisk maktpolitikere på jakt etter mest mulig innflytelse og gjennomslag. Lørdag vedtok Høyre en resolusjon som slår fast at borgerlig flertall skal gi borgerlig regjering. Det må inkludere Frp på en eller annen måte.

Selv om det går en grense, også for Høyre, for hva man kan godta fra Frp, er det likevel mer interessant hvor den grensen går for Venstre og KrF. Og ikke minst: Hvor grensen går for Frp. I fjor sa nestleder Ketil Solvik-Olsen dette til VG: «For folk som bare er moderat opptatt av politikk, må vi unngå å fremstå som voldsomme og unyanserte. Jeg tror at mange flere vil lytte hvis man snakker mer balansert». Han sa han ville snakke med innestemme, og fortalte om hvor glad han var i å sykle. Nå har han utspill om innholdet i kjøttkakene på Oslos sykehjem. Siv Jensens tidligere statssekretær André Kolve la lørdag ut et krast innlegg på Facebook der han brukte uttrykket «sirkus-Listhaug» om den nye partilederens kulturkrig knyttet til Kristi Himmelfartsdag.

Erna Solberg vil ikke bruke akkurat de ordene. Hun er nok mer opptatt av brød enn av sirkus.