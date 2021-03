Senterpartiet, bønder i storbyen

Senterpartiet er kjent som partiet med de beste festene, og har blitt store og sterke gjennom kaffekoppen og møter med folk. Da sier det seg selv at det er litt ekstra trist med digitale årsmøter for denne gjengen. Likevel: Stemningen på fylkesårsmøtet i Oslo Sp i dag var så tett på euforisk som mediet tillater.

Dette er et parti med selvtillit.

Naturlig nok. Ved forrige valg fikk partiet 2,1 prosent av stemmene i Oslo. I dag ligger det på nesten 6 prosent. Som partileder Trygve Slagsvold Vedum sa i sin tale til årsmøtet: Sp er i dag nærmere to mandater i hovedstaden enn ingen. Selv om tallene – foreløpig? – er små, er også det en del av det politiske jordskjelvet som er Senterpartiet under Vedums ledelse.

LES OGSÅ: Selvsagt går Sp etter Frp-velgere

Under valgkampen i 2017 laget Filter nyheter en reportasje med tittelen «Ja, det finnes et Senterparti i Oslo». I dag er det ingen som er i tvil om det. Fylkeslaget i Oslo har doblet medlemsmassen siden forrige stortingsvalg. Det hele toppet seg med den profilerte overgangen til veteranen Jan Bøhler fra Arbeiderpartiet til Sp i fjor høst.

Dette er et fylkeslag som setter norsk politikk på hodet, sa Vedum i talen. Og det er lite som tyder på at partiet ikke vil fortsette langs samme spor. Målet er i alle fall tydelig. Både nykommer Jan Bøhler og fylkesleder Bjørg Sandkjær, som ga fra seg førsteplassen på lista til Bøhler, skal representere hovedstaden på Stortinget etter valget i september.

LES OGSÅ: Jan Bøhler hører naturlig hjemme i Sp

Hvordan skal Senterpartiet klare det? Først og fremst ved å gjøre her i byen som i resten av landet: Ved å være tydelige i retorikken mot de økende forskjellene, både geografisk og sosialt.

Visst har fylkespartiet konkrete Oslo-saker som krav om en ny arkitekturpolitikk og demokratisering av byutviklingen, «ta hele Groruddalen i bruk» og T-bane til Tryvann.

Men det er først og fremst ett kort som vil kunne gi partiet oppdrift i hovedstaden: Den tydelige motstanden mot å legge ned Ullevål sykehus. Trolig vil Arbeiderpartiets vingling i den saken bidra til Sps vekst. Nylig snudde Oslo Ap om Ullevål. Nå var det plutselig imot å legge sykehustomta ut for salg. Allerede neste dag gikk partiets tunge kanoner nasjonalt ut og slo fast at partiets linje ligger fast: Arbeiderpartiet vil legge ned Ullevål.

Det er ikke Ap som er motstanderen til Sp, men det var vanskelig å ikke legge merke til hvordan det glødet litt ekstra av Trygve Slagsvold Vedum når han kunne si til fylkesårsmøtet:

«Forskjellen på oss og de andre er at vi mener det samme i Oslo som på Stortinget». Omkampen om Ullevål kommer til å prege partiets valgkamp i hovedstaden.

LES OGSÅ: Sp og Ap er begge en del av det store sosialdemokratiet

Senterpartiet er, i motsetning til Ap, motstander av foretaksmodellen for sykehusene. Det gir Vedum muligheten til å presentere følgende resonnement: Senterpartiet er imot å finansiere sykehusene som private bedrifter. «Og det er jo nettopp det Ullevål-salget handler om». Her skal det offentlige selge en attraktiv tomt for å finansiere et nytt sykehus. «Er det slik vi vil drive byutvikling?» «Det blir helt feil», sa Vedum, «å utvikle landets hovedstad ut fra bedriftsøkonomisk tenkning».

Både politisk og retorisk er dette budskapet som skapt for å lokke mange tradisjonelle sosialdemokrater til å følge i Jan Bøhlers fotspor.

Klassekampens politiske redaktør Bjørgulv Braanen er en av få kommentatorer som ikke avviser Senterpartiets vekst med anklager om populisme og andre tomme fraser. Braanen argumenterer for at Senterpartiet under Vedum skriver seg inn i tradisjonen fra Venstre-politikere som Johan Sverdrup og Johan Castberg. Det er den tradisjonen arbeiderbevegelsen fulgte og fordypet i det forrige århundret.

Det var utvilsomt spor av denne tankegangen i Vedums tale til fylkesårsmøtet. Det er rart, sa Vedum, at styreleder Svein Gjedrem i Helse sørøst har mer makt i Ullevål-saken enn de folkevalgte. «Embetsmannen», kalte Vedum Gjedrem.

Sykehussaken blir på den måten er en del av en 150 år lang diskusjon i norsk politikk.

Det samme gjelder politireformen, ifølge Vedum. Regjeringen, støttet av Ap, har valgt å flytte makt fra politikerne til Politidirektoratet. Da blir det ikke mulig å stille politikerne til ansvar. De som har makt skal kunne bli kastet av velgerne i et folkestyre. Men velgerne kan ikke kaste direktørene.

«Jeg kan kastes av velgerne», fortsatte Vedum. Før han la til at det ville være dumt å kaste ham, og lo lenge der han satt alene foran kameraet på datamaskinen si.

Og la til: «Hvis Jan gjør en dårlig jobb som førstekandidat i Oslo, blir det en annen kandidat neste gang».

LES OGSÅ: Et nødrop fra bygda

I dag, med i overkant av 200 dager igjen til valget, er det lite som tyder på at noen av de sentrale Sp-folkene vil bli kastet eller erstattet. Partiet er fullt av selvtillit og ruster seg til en valgkamp der Sp-folk i Gudbrandsdalen og Groruddalen skal kjempe mot «summen av sentralisering og forskjellspolitikk», som ifølge Vedum er større avstander mellom folk, både geografisk og sosialt. Både i byen og på bygda.

Vedum avsluttet talen med å forberede partiet på en lang og hard valgkamp. Det kommer et hardkjør mot Sp både i Oslo og nasjonalt fram mot valget, sa Vedum, fordi det bare er Sp som henter velgere over streken fra Venstre, Høyre, KrF og Frp. Uten Senterpartiet får vi ikke en ny regjering, sa han.

Det blir nok en trist fest i Oslo Sp i kveld, for sånn er livet under pandemien.

Men partiet flyr så høyt, også i hovedstaden, at medlemmene trolig ikke trenger dans og samvær for å ha det gøy om dagen.