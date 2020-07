Nylig viste nye tall at Norge i 2019 hadde de laveste utslippstallene på 27 år, og at vi ligger an til å nå klimamålene for 2020, selv uten å regne inn nedgangen i utslipp grunnet korona-pandemien. Dette viser at regjeringens klimapolitikk fungerer.

Samtidig ser vi en økning i utslipp under det rødgrønne byrådet i Oslo.

Dette får svært lite medieoppmerksomhet. Jeg er bekymret for byen min, som nå har blitt en hemmelig klimaversting.

I 2018 og 2019 har antall kollektivreisende økt kraftig nasjonalt. Folk kjører mindre bil, og Venstres elbilfordeler har resultert i at over halvparten av nye biler som selges i Norge er elektriske.

Regjeringen har også økt Co2-avgiften og fjernet flere fritak. Den største nasjonale reduksjonen i klimagassutslipp ser vi i transportsektoren, men utslippene synker også innen olje- og gassektoren, i jordbruket og i industrien.

Vi har satt ambisiøse mål, og vi når dem, samtidig som vi kutter utslippene, ikke utviklingen.

Norge har også vært en ledestjerne i internasjonal klimapolitikk. Regjeringen har forsterket egne klimamål hos FN og forpliktet Norge til å samarbeide med EU om reduksjon i utslipp. Det ligger an til at Sveinung Rotevatn blir den første klima- og miljøministeren som innfrir norske klimamål.

Også i Oslo gikk utslippene ned årlig siden 2009 under blågrønt byråd. Nå, under rødgrønt byråd, henger hovedstaden kraftig etter.

Under valgkampen i 2019 brukte MDG og SV mye tid på å skryte av at utslippene gikk ned i Oslo, og opp med regjeringen. Dette stemmer ikke. Samtidig som utslippene går ned nasjonalt, går de opp i Oslo for andre år på rad.

Valget i 2019 var et klimavalg. Den folkelige mobiliseringen om klimaet er den største vi har sett i landet. Jeg streiket selv foran Stortinget, og både barn, unge, foreldre og besteforeldre brølte for klimahandling.

På valgnatten fikk vi vite at byrådet med Arbeiderpartiet, MDG og SV igjen fikk hovedstadens tillit til å utvikle byen videre, og til å styrke Oslo for en grønn fremtid.

Likevel ser vi nå at byrådet kun leverer store, tomme ord. Stikk i strid med løftene har byrådet økt billettprisene i kollektivtilbudet, utsatt styrking av kollektivtilbudet, bygget monsterveier og revet trær over hele byen.

Byrådspartiene var gode til å hylle klimastreikernes engasjement i fjor, skryte av engasjement og gi løfter om utslippskutt i Oslo. Byen som i 2019 var europeisk miljøhovedstad svikter ungdommen kraftig, og har ikke kuttet et gram CO2. Vi ser at de rødgrønnes klimapolitikk ikke fungerer i idealbyen deres.

Dette beviser at den heller ikke vil fungere nasjonalt. Burde vi unge klimastreike mot MDG og resten av byrådet?

Det er bra at utslippene går ned nasjonalt, selv om det går altfor sakte. Men klimabløffen MDG og byrådet bedriver i Oslo bekymrer meg kraftig. Byen min har blitt en klimaversting, og mediene skriver ikke om det. Hvor ble det av nysgjerrigheten blant norske journalister?

Hvor ble det av klimaengasjementet, MDG?

