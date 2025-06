– Vladimir Putin ønsker ikke fred

– Du tiltrådte ganske nylig i rollen som ambassadør. Hvordan har tiden din i Norge vært så langt, og hva håper du å oppnå?

– Jeg er veldig glad for å være her. Jeg ønsker også å si hvor takknemlig jeg er for den varme mottakelsen jeg har fått i Norge – av både myndighetene, naboene mine og av folk flest. Jeg føler meg så velkommen. Jeg vil bruke tiden min i Norge til å øke Ukrainas potensial ytterligere, og til å videreutvikle Ukrainas samarbeid med Norge.

– Hva savner du mest med Ukraina?