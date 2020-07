Det nye hovedbiblioteket kan lokke med kunstverker, en leken barneavdeling, filmrom, muligheter for å lage podkast og musikk, grupperom, bruk av 3D-skrivere, utsikt over Oslofjorden – og ikke minst bøker. Men er satsinga appellerende på ungdommer?

– Det er veldig fint og veldig stort, og så en liten bar der oppe, sier Abdulaziz Mohamed og peker opp mot kafeen.

Han og Ali Siena skal begynne i 3. klasse på Stovner videregående skole etter sommeren. Det er første gang de to 17-åringene sjekker ut det ferske hovedbiblioteket i Bjørvika som åpnet dørene 18. juni. De pleier å bruke biblioteket på Stovner til lekser og skolearbeid, men også noen ganger på fritiden, når de skal henge med venner.

– Det er ganske ungdomsvennlig, og med sofaer til å slappe av i, sier Mohamed.

Om det nye hovedbiblioteket er ungdomsvennlig gjenstår nå å finne ut.

– Moderne

Det ser foreløpig ut til å falle i smak hos de to ungdommene som er på vei opp rulletrappa, mens de lar seg fascinere av Lars Ø. Rambergs kunstverk «Brainstorm», bestående av 400 meter med glassrør oppunder taket i første etasje.

Bygget er på 135.000 kvadratmeter, fordelt på seks etasjer, og har en kapasitet på maksimalt tre tusen besøkende. I dag er det nokså folksomt, også for koronatider å være.

På grunn av korona var det mange elektroniske dingser og maskiner som var «koronastengt», men ikke disse høretelefonene med behagelige lyder i 2. etasje.

I 2. etasje er det flere ting å se nærmere på. Mohamed og Siena sjekker ut de mange luftige sitteområdene, noen med «flygende» bøker i taket, og en videoskjerm man kan sitte foran mens man lytter til behagelige lyder i hodetelefoner.

– Dette er et sånn slapp’a sted. Ta det rolig, registrerer Siena.

– Det er mer moderne her. Mer farger. Stovnerbiblioteket prøvde å kjøre sånn gammeldags tema, med kvister og sånn. Gamle møbler, sier Mohamed.

– Jeg liker måten de har brukt så mange farger som mulig her. Og at det er mye spill og sånt, sier Siena, som betrakter barneavdelinga vi har kommet til. Fortsatt i 2. etasje.

De tar rulletrappa til tredje.

– Mange muligheter

Inni en vegg som går innover som et sneglehus, finner de en haug av hvite bøker som kan lånes med hjem for å skrive i, for så å leveres tilbake igjen, til noen andre. De ler og peker på coveret av en bok med påskriften «Jesus loves you». Jesu budskap skal snart glemmes, når de finner et område med spill og filmutleie. Blant annet er det egne stasjoner man kan sitte komfortabelt og spille på.

– Jævlig kult ass, utbryter Siena.

Det faller med andre ord i interesse, selv om de to ikke ville dratt helt ned hit for å game selv. Det er noe de heller gjør hjemme.

– Men det er sikkert mange som ville brukt dette tilbudet, tror Siena.

– Ville dere lånt Blu-ray eller DVD-er da? Eller er det utdatert?

– Jeg låner filmer fortsatt fysisk på DVD. Det er jo mange filmer som ikke er tilgjengelige på de plattformene på nett, sier Siena.

– Skal vi se på minikino? spør Mohamed, og peker mot rommet bak oss.

Men det er ikke åpent, trolig på grunn av korona. Det samme gjelder for DJ-miksebordene, dermed får heller ikke Siena demonstrert sine påstått «dårlige» DJ-skills.

– Jeg skjønner ingenting av det der, ler han. De finner et rom der det er muligheter for lydprodusering, redigering og miksing, ser det ut som.

– Det her gir jo mange muligheter som mange ikke har hjemme. Selvfølgelig ville vi ha brukt dette hvis vi drev med noe innen denne retningen, sier han.

Blant bibliotekets mange tilbud, var det platespilleren som falt mest i smak.

Platespiller og 2. verdenskrig

Så får de øye på noe de begge blir meget begeistra over.

– Denne her ville vi kommet helt hit for å spille på, sier Mohamed med et bredt glis. De har funnet fram Arifs «HighEnd/Asfalt» fra hylla av vinyler, som nå spinner på platespilleren. Men det kommer ingen lyd. Også denne er «ikke i bruk» og hodetelefonene er fjerna av koronahensyn.

– Det er flere ting som er unikt her, både at du kan spille musikk, og produsere det, sier Mohamed.

– Hvis jeg hadde kommet hit for å finne bøker, så hadde det jo vært gøy å sjekke ut litt av de andre tingene her samtidig, mener Siena.

Det er mye som stjeler oppmerksomheten på en kjapp tur innom det nye biblioteket Så mye at man kan miste litt oversikt. Også over om vi er i 4. eller 5. etasje. Etter hvert finner de fram til seksjonen de synes er mest interessant: Andre verdenskrig, historie og non-fiction generelt. Her har de funnet en bok om D-dagen som de står og blar i. Undertegnede er mest nysgjerrig på 3D-printeren, men den finner vi ikke.

– Når man vet om alle mulighetene man har her, tror jeg de fleste ville tatt turen helt hit, lyder konklusjonen til Mohamed.

– Men trenger du bare å låne en bok eller to, så går man vel til sitt nærmeste bibliotek, tror Siena.