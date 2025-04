Jeg tillegges et standpunkt jeg aldri har hatt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Maka Dolidze (Ap) reiser i Dagsavisen spørsmål ved at jeg leder årets 17. mai-komité i Oslo, og antyder at mitt verdisyn truer selve meningen med dagen.

Det er sterke ord, og krever et svar.

Når jeg, som folkevalgt og heltidsombud, får lede arbeidet med 17. mai i Oslo, gjør jeg det med stolthet over vårt fellesskap – og med respekt for historien, mangfoldet og verdiene som binder oss sammen.

Jeg er valgt til dette vervet av Oslo bystyre gjennom demokratisk behandling, i tråd med byens parlamentariske praksis.

Dette er ikke noe nytt. Det er slik vi bygger og viderefører demokratiet vårt – et system som aldri har vært verdinøytralt, men som alltid har søkt å romme ulike meninger, også de man er dypt uenig i.

Dolidze påstår at jeg – og implisitt Rødt – bryter med verdier som folkerett, suverenitet og solidaritet. Det er rett og slett usant.

Argumentet bygger på en grov stråmann: først tillegges jeg et standpunkt jeg aldri har hatt – at jeg er imot støtte til Ukraina – og så kritiseres jeg for det.

Jeg leder 17. mai-komiteen for alle – for dem som er enige med meg, og for dem som er uenige med meg.

Sannheten er at Rødt og jeg har fordømt Putins folkerettsstridige invasjon, støttet Ukrainas rett til selvforsvar, bedt om økt humanitær og økonomisk støtte, og foreslått omfattende tiltak for å svekke Putins krigsevne.

Å avstå fra eksport av våpen til land i krig har vært rådende norsk utenrikspolitikk i over 60 år, med brei tverrpolitisk støtte. At jeg har vært opptatt av freds- og diplomatisporet, er en legitim politisk vurdering.

Å framstille dette som brudd med norske verdier, er ikke saklig uenighet – det er et uredelig forsøk på å delegitimere politiske motstandere.

Den typen retorikk hører ikke hjemme i en debatt om hvem som kan løfte fram fellesskapet på nasjonaldagen.

Det er ikke farlig med uenighet. Det farlige er hvis vi begynner å se på demokratisk deltakelse som et privilegium kun for dem som mener det samme.

Det er det som er mitt ansvar. Og det er det som er demokratiets styrke.

Siavash Mobasheri er leder av Rødt Oslos bystyregruppe, nestleder i Helse- og sosialutvalget og leder av 17. mai komiteen i Oslo.

