Avsporing fra Dagsavisen

Eierbeskatningen i Norge har økt markant siden 2021. Det er et stort problem for norske bedrifter og rammer investeringene i næringslivet.

For å bidra til en kunnskapsbasert skattedebatt har NHO bedt Menon utarbeide en rapport som dokumenterer utviklingen av eierbeskatningen i Norge. Og rapportens hovedkonklusjon står fast: Eierbeskatningen har økt vesentlig, det er motsatt utvikling av land vi naturlig sammenlikner oss med.

Eiere med nettoformue på over 20 millioner der det må tas ut utbytte for å finansiere formuesskatt, har fått samlet skatteøkning på 107 prosent siden 2021.

En eier som ikke tar ut utbytte, har fått en skatteøkning på 88 prosent.

Vi må kunne forvente at man klarer å skille mellom det som er en simuleringsfeil, som ikke rokker ved hovedkonklusjonene, og påstander om skattefusk.

Dette er kunnskap NHO har brukt når vi helt betimelig slår alarm om at skattenivået for næringslivet i Norge må ned.

Det er uvisst hva Dagsavisen egentlig sikter til når de skriver om «skattefusk» i lederen publisert 02. desember.

Det Menon har erkjent, er at de til tross for innspill og gjennomlesning fra andre økonomer hadde gjort en feil i kapittel fire av rapporten.

Her utviklet Menon et forslag til en definisjon av eierinntekt, og laget en simuleringsmodell som kunne illustrere fremtidige effekter for enkeltbedrifter. Feilen ble oppdaget etter at Menon selv hadde sendt et regnestykke til Finansdepartementet for gjennomsyn.

Feil skal selvsagt rettes, noe som ble gjort umiddelbart. Men la det ikke være noen tvil: Feilen har ingen konsekvenser for rapportens hovedkonklusjoner.

For å sikre at funnene i rapporten kunne bidra til å belyse debatten, ba NHO Menon om å dele den med flere ledende forskere og høre deres mening om analysen. Menon fikk ikke vesentlige tilbakemeldinger på rapportens hovedkonklusjoner.

Et unntak er Ole-Andreas Elvik Næss ved NHH sitt innspill som omhandlet opsjonsverdi ved skatteutsettelse. Dette innspillet har Menon alt svart på i DN at var faglig interessant, men ikke hadde større konsekvenser for deres modell.

At Dagsavisen ikke er på private eieres lag i skattedebatten, er kanskje ikke overraskende. Men vi må kunne forvente at man klarer å skille mellom det som er en simuleringsfeil, som ikke rokker ved hovedkonklusjonene, og påstander om skattefusk.

NHO har bestilt og finansiert en skikkelig rapport, og vi har bedt Menon om å sikre at den har bred faglig forankring. Så tåler vi selvsagt en diskusjon om metodikk og utregninger. Den diskusjonen står vi støtt i.

Det er så langt fra fusk man kan komme.

