«COP of Peace» er en kopp med piss

De to neste ukene samles 50.000 delegater og observatører fra alle verdens land i Aserbajdsjans hovedstad Baku. Partene er her for å diskutere hvordan en kan begrense og forberede seg på klimaendringene.

Det er med stor bismak at verden møtes i Baku. Nok en gang arrangeres klimatoppmøtet i et autoritært regime. Nok en gang får et land bruke sitt vertskap som dekke for sine utallige og uhyrlige menneskerettighetsbrudd.

Elnur Soltanov Aserbajdsjans COP-sjef Elnur Soltanov gir uttrykk for at landet har en intensjon om å drive vedvarende olje- og gassproduksjon og ikke har tenkt å stanse fossilt brensel, mener Marte Hansen Haugan. (Mark Felix/AFP/NTB)

I dagene før klimatoppmøtet ble det avdekket hemmelige opptak (BBC) av en vertslandets COP-toppsjefer. Etterpå er det svært vanskelig ikke å reise tvil ved Aserbajdsjans intensjon for å være vertsland for møtet.

Opptakene viser COP29s administrerende direktør, Elnur Soltanov, diskutere «investeringsmuligheter» i det statlige olje- og gasselskapet med en mulig investor. Soltanov sier i opptakene at «(Aserbajdsjan) vil ha en viss mengde olje og naturgass i produksjon, muligens for alltid».

Soltanov gir med andre ord uttrykk for en vedvarende utvinning, uten intensjon om å stanse fossilt brensel.

Det er ekstremt provoserende at et regime som Aserbajdsjan får male seg som en stat som går fremst i kampen for en grønnere verden, når den åpenbart ikke har noen reell plan om å iverksette definerende klimatiltak og aktivt jobber imot Paris-avtalens lovnader.

Under åpningen av toppmøtet innledet presidenten for årets forhandlinger, Mukhtar Babajev, med å si at dette møtet ikke bare var en arena for klimapolitikk – men en «COP for fred».

Samtidig er vi vitner til at Aserbajdsjan bygger en såkalt «grønn energisone» i områder der den armenske befolkningen er blitt etnisk renset. Der hele redaksjoner med journalister fengsles, tortureres og lever i eksil for å være kritiske stemmer og dermed «ødelegge» det bildet som Aserbajdsjan ønsker å skape.

Aserbajdsjans posisjon som vertsland brukes altså til å dekke over menneskerettighetsbrudd som etnisk rensing, undertrykkelse av egen befolkning og krigsforbrytelser.

Det er absolutt ingenting som kan forene utbyggingen av nye olje- og gassfelter med målet om å begrense klodens oppvarming til 1,5 grader.

Det er heller ingen hemmelighet at Aserbajdsjan er en sterk støttespiller for Israel, som er ansvarlig for et pågående folkemord på palestinere.

Å avholde klimatoppmøte i Baku er helt og holdent grønnvasking av det aserbajdsjanske regimet.

Det er helt på sin plass at årets vertsland får kritikk. Aserbajdsjan kan ikke forsøke å fronte seg selv som en forkjemper for fred, uten å vente reaksjoner.

Det er heller absolutt ingenting som kan forene utbyggingen av nye olje- og gassfelter med målet om å begrense klodens oppvarming til 1,5 grader. Tvert imot, så går det mot løftene verdens land ga om å gå bort fra fossilt brensel på COP28 i Dubai i fjor.

Det er ingen tvil om at å bekjempe klimaendringene krever at vi stiller spørsmål ved mange rettigheter og forpliktelser.

Respekt for grunnleggende menneskerettigheter er ikke en av dem.

