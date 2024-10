Milliarder til helse, men hvem får pengene?

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den 7. oktober la regjeringen Støre frem sitt forslag til statsbudsjett for 2025, hvor helsetjenesten ble fremstilt som en budsjettvinner gjennom en historisk satsing.

Regjeringen vil øke sykehusenes budsjettrammer med 3,8 milliarder kroner sammenliknet med revidert statsbudsjett for 2024. Helseministerens hovedanliggende er å redusere ventetidene i sykehusene. Hele 250.000 nordmenn er i sykehuskø, gjennomsnittlig i 75 dager fra henvisning til behandling.

Dessuten merker helsevesenet slitasje og etterslep fra pandemiårene. Følgelig foreslås 6,4 milliarder til investeringslån for sykehusbygg, 400 millioner mer til psykisk helse og 1.500 nye heldøgns omsorgsplasser i eldreomsorgen.

Dette er nødvendige tiltak for å møte fremtidens helseutfordringer. Men vi savner en mer proaktiv satsing. Rekruttering og utdanningskapasitet i helsetjenesten må harmonere med det nasjonale behovet.

Regjeringen avsetter ingen midler til nye stillinger for leger i spesialisering hvor det er køer. Tilsvarende er det for få sykepleiere i Norge. Regjeringens utsynsmelding påpekte riktignok behovet for flere sykepleiere.

Når private aktører får stadig større spillerom, risikerer vi at prinsippet om likeverdige helsetjenester for alle blir en fjern drøm.

Nordmenn lever lengre, men studentkullene blir mindre. Årets tall fra Samordna opptak viser at 10.000 søkere hadde sykepleie på førsteplass, en stor nedgang fra 2017. I 2024 tilbys 5.500 studieplasser i sykepleie. Det monner ikke – det er i samfunnets interesse å øke rekrutteringen. Sykepleieryrket kan gjøres mer attraktivt gjennom bedre lønns- og arbeidsvilkår.

Når helsetjenesten er preget av vedvarende ressursmangel, står pasientbehandlingen i fare. Effektivisering og driftshensyn må ikke gå ut over faglig kvalitet.

Rapporten fra Helsepersonellkommisjonen er krystallklar i sin advarsel: Norge står overfor en betydelig mangel på helsepersonell i årene som kommer.

Likevel observerer vi at private bemanningsselskaper aktivt rekrutterer leger og sykepleiere fra allerede hardt pressede offentlige sykehus. Dette undergraver ikke bare rekrutteringen, men også den uvurderlige kompetanseutviklingen som finner sted i stabile fagmiljøer.

Når erfarne fagfolk forlater det offentlige til fordel for høyere lønninger i privat sektor, mister vi kunnskap, erfaring og den mentorrollen som er selve livsnerven i utdanningen av neste generasjon helsearbeidere.

Helseministeren vil videreføre samarbeid med ideelle og kommersielle aktører for å behandle flere pasienter. Men en fersk FAFO-rapport bør få beslutningstakere i Helse-Norge til å sperre opp øynene.

Vikarbruk i sykehus og kommunale helse- og omsorgstjenester dokumenterer at det offentlige årlig betaler omtrent fire milliarder kroner til kommersielle vikarbyråer. I 2022 utgjorde summen 20 prosent av sektorens totale lønnskostnader. Målt i kroner er vikarbruken doblet siden 2012.

Disse midlene kunne finansiert faste stillinger, redusert ventetider og forbedret pasientbehandlingen. I stedet ser vi en utvikling der offentlige ressurser kanaliseres til private interesser, og der profitt settes foran pasientenes beste.

Økt bruk av private aktører skaper et todelt helsevesen, der de som har råd kan kjøpe seg raskere behandling, mens resten må vente.

Uten målrettede tiltak for å begrense kommersialiseringen av helsevesenet, risikerer vi at en betydelig del av de milliardene som skal styrke sykehusene, i realiteten forsvinner inn i lommene til profittdrevne selskaper.

Helse er et klassespørsmål. De med høyere sosioøkonomisk status vil alltid kunne kjøpe seg ut av lange ventetider og køer, mens de mest sårbare i samfunnet blir stående igjen i skyggen. Når private aktører får stadig større spillerom, risikerer vi at prinsippet om likeverdige helsetjenester for alle blir en fjern drøm.

Når det er lange ventetider, oppstår det et marked. Ved årsskiftet hadde hele 25 prosent av arbeidsstokken har privat helseforsikring, de fleste gjennom jobben. Menn under 50 år er overrepresentert.

De over 800.000 det gjelder, har klare fordeler. De får tidligere konsultasjoner, særlig innenfor forebyggende helsetjenester – som fysioterapeut eller psykolog.

Vi trenger langsiktige strategier som sikrer bærekraften i helsevesenet, ikke midlertidige plaster på såret.

Det er naturligvis også i arbeidsgivers interesse at ansatte kommer raskt tilbake til arbeidet. Nå avtegner det seg et todelt helsevesen hvor de som betaler mest får hjelp raskest.

Den norske modellen er basert på solidaritet og likhet, der alle skal ha likeverdig tilgang til helsetjenester – uavhengig av økonomisk status. Men modellen er under økende press.

Økt bruk av private aktører skaper et todelt helsevesen, der de som har råd kan kjøpe seg raskere behandling, mens resten må vente. I tillegg fører kommersialiseringen til at ressurser som kunne vært brukt på forebygging og langsiktig planlegging, i stedet brukes på kortsiktige løsninger.

Dette er spesielt kritisk i en tid der befolkningen eldes, og behovet for helse- og omsorgstjenester øker.

Vi trenger langsiktige strategier som sikrer bærekraften i helsevesenet, ikke midlertidige plaster på såret. Hvis vi skal sikre et robust og rettferdig helsevesen for fremtiden, må vi ta grep nå. Regjeringen må ikke bare investere i kroner og øre, men også i tiltak som stopper kommersialiseringen av helsetjenestene våre.

Det er på tide å styrke kompetanseutviklingen, forbedre arbeidsforholdene og sikre at alle, uavhengig av økonomi, har tilgang til likeverdige helsetjenester.

Våre helsearbeidere fortjener trygghet og stabilitet, og pasientene fortjener et helsevesen som setter deres behov først.