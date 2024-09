Læreren må gjenreises

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tilstanden i norsk skole minner om fortellingen om mannen som ville spare penger brukt på fôr til kua si. Han prøvde å venne den av med å spise. Han lyktes nesten, men var så uheldig at kua døde.

Skolen skulle bli så bra, dersom bare alle yrkesprofesjoner – de som ikke står i klasserommet – fikk bestemme mer i skolen. Men de evig reformivrige var i stand til å forutse konsekvensene for elevenes læring og trivsel av å ta fra lærerne autoriteten.

Norsk skole er i krise. Læringsresultater faller, mens trusler, vold, mobbing og mistrivsel øker i omfang. Lærere flykter fra skolen, og få ønsker å bli lærere.

Ukritisk digitalisering og fjerning av kvalitetssikrete lærebøker forklarer noe. Men den viktigste årsaken er fjerning av lærernes profesjonskultur og profesjonelle skjønn som autoritet i skolesektoren. Og i klasserommet.

Jan Jørgen Skartveit er lærer og medlem av Oslo Arbeiderparti.

Alle de profesjonene i skolesektoren som ikke står i klasserom, har de siste tiårene lykkes i å tvinge gjennom sine yrkers gode hensikter for norsk skole og norske elever. Ofte ved å overbevise politikerne om å vedta lovverk eller reformer.

I sum har alle gode hensikter uttenkt av velmenende profesjoner i skolen – de som ikke står i klasserommet – fjernet lærernes innflytelse i skolesektoren.

Lærere og skoleledelse er gjort handlingslammede, ute av stand til å drive sin praksisnære, erfaringsbaserte yrkesutøvelse.

Summen av velmente, men innbyrdes uforenlige intensjoner har skapt et uoversiktlig, oppsvulmet og motstridende villnis av et lovverk. Og et tilsvarende oppsvulmet byråkrati til å administrere og kontrollere lovverket. Lærere og skoleledelse er gjort handlingslammede, ute av stand til å drive sin praksisnære, erfaringsbaserte yrkesutøvelse.

Veien til helvete er brolagt med gode forsetter, også i skolen.

Norge har en dyr offentlig sektor sammenlignet med andre nordiske land. Norges oljesmurte økonomi har gitt oss en variant av «hollandsk syke». Olje- og gassinntekter har over tiår gitt Norge en oppsvulmet offentlig sektor, der mye av pengene går med til administrasjon.

Det har lenge vært mer økonomisk gunstig for akademikere å administrere og instruere velferdsstatens fotsoldater enn selv å være blant dem.

De smarteste, flinkeste og mest ambisiøse blant akademikere har kunnet ha høyere lønn og mer behagelig arbeidssituasjon enn de som jobber med kjernevirksomheten i velferdsstaten: Lærere, politi, barnevernsansatte, Nav-ansatte og helsepersonell.

Et stort antall av de reelt overtallige blant administrativt ansatte i skolesektoren bør omskoleres til å bli lærere, eller gå inn i andre yrker som jobber med kjerneoppgavene i velferdsstaten – velferdsstatens fotsoldater.

Læreren har alt for mange styringsledd over seg. Mennesker som har som jobb på ulike vis å administrere, kontrollere, dokumentere, forholde seg til eller mene noe om hva læreren gjør i klasserommet.

Norsk skole er «kenguru-skolen», der ivrige reformatorer får skolen til å hoppe fra grøftekant til grøftekant.

Byråkratiet i skolesektoren har løsrevet seg fra det som var faglig hensiktsmessig for kjernevirksomheten i skolen: Undervisning, læring, vurdering, utvikling av faglige profesjonskulturer og dannelse av felleskap av jevnaldrende barn og ungdommer for sosial og faglig utvikling.

Norges overdimensjonerte byråkrati i skolesektoren gjennomfører stadig reformer som er ment å løse de problemene gjennomføringen av tidligere reformer har skapt. Norsk skole er «kenguru-skolen», der ivrige reformatorer får skolen til å hoppe fra grøftekant til grøftekant.

Skolen bytter ut faglig gull med kråkesølv.

Den nye reformen for en mer praktisk skole har én stor utfordring: Skolen har dels kvittet seg med, dels systematisk nedprioritert arbeidet til klassiske sløyd- og håndarbeidslærere siden gjennomføringen av Kunnskapsløftet for snart 20 år siden.

Elevene skal nå bli bedre i teoretiske fag ved å ha mindre teori i undervisningen. Men politikerne har fjernet praktiske fag og lærerne som underviste i dem.

Skolen kan dessverre ikke kaste seg rundt og gi elevene opplæring i klassiske praktiske og estetiske fag – slik ønsket om mer «praktisk læring» burde tilsi. Praktisk læring må derfor handle om «så mye mer enn», og også alt annet enn opplæring i de klassiske praktiske og estetiske fagene.

Elevene skal nå bli bedre i teoretiske fag ved å ha mindre teori i undervisningen. Men politikerne har fjernet praktiske fag og lærerne som underviste i dem – for å styrke grunnleggende ferdigheter i lesning, skriving og regning.

Nå skal ferdighetene fra de praktiske fagene, der lærerne altså over tid er blitt avskaffet, gi bedre og mer tilpasset læring i de samme grunnleggende ferdighetene. Men fra lærere som ikke kan praktiske fag.

Kvalitetssikrede lærebøker i alle fag er blitt erstattet av en digital infrastruktur som lover mer enn produsentene av infrastrukturen klarer å holde. For å spre innsikt blant faglig usikre lærere om hvordan de skal få til praktisk undervisning i alle fag, skal regjeringen bevilge penger til en «statlig kunnskapsbank».

Teknologibransjen og deres faglige støttespillere har foreløpig ikke innfridd løfter om økt læringsutbytte for elever. Snarere tvert imot. Det enkle er ofte det beste.

Der skal alle statlige sentre for lesing, skriving og regning og de flinkeste og mest digitalt kompetente lærerne i skolen, formidle digitalt best faglig praksis, og hvordan en skal lykkes med praktisk læring i alle fag.

For noen tiår siden var kvalitetssikrede lærebøker en faglig og språklig støttestruktur som sikret en bunnlinje av faglig kvalitet i alle klasserom. Digital infrastruktur hermer etter bokkulturens, men teknologibransjen og deres faglige støttespillere har foreløpig ikke innfridd løfter om økt læringsutbytte for elever. Snarere tvert imot. Det enkle er ofte det beste.

Regjeringen har satt av økte midler til å skaffe lærebøker i flere fag, men fordi pengene ikke er øremerkede midler, har kommunene i liten grad prioritert kjøp av skolebøker.

Fellesskolen må ikke dø. Å styrke og gi mer makt til faglige, praksisnære yrker og faglige disipliner i skolen, vil være bedre for elevenes læring og trivsel enn å la de som er avhengige av permanente endringer i skolen for å rettferdiggjøre sin egen eksistens, få fortsette å sette premisser for utviklingen i skolen.

Det norske samfunnet trenger en ny maktutredning, lik den på 70- og 90-tallet. Maktforholdene i skolen trenger et overordnet maktkritisk blikk.

