Utviklingsministeren om Sudan-møte: – Viser at verdenssamfunnet bryr seg

Ap-statsråden beskriver møtet som godt.

– Man løser ikke dette på ett møte, men det har stor verdi, det viser at verdenssamfunnet bryr seg og forplikter seg til ikke å forsyne partene med våpen, bruke kanalene vi har til å opprettholde politisk dialog, og få på plass et fredelig, demokratisk Sudan, sier Aukrust til NTB.

Borgerkrigen i Sudan, som begynte 15. april 2023, er i dag verdens største humanitære katastrofe. 13 millioner mennesker er blitt drevet på flukt i krigen mellom regjeringshæren og opprørsgruppa RSF, og begge partene anklages for omfattende krigsforbrytelser og etnisk rensing.

Humanitære organisasjoner har dårlig tilgang til landet, og partene anklages for å bruke mat som våpen.

– Hundre prosent menneskeskapt

– Dette er ikke en naturkatastrofe, men hundre prosent menneskeskapt. Da må mennesker også komme sammen for å løse det, sier Aukrust.

I toppmøtet i London diskuterte en rekke land i Afrika, Midtøsten, Europa og Nord-Afrika blant annet veien mot en våpenhvile og en politisk prosess, samt problemet med humanitær hjelp.

– Fra norsk side er vi klare på at parter har ansvar i krig for å gi humanitær tilgang. FN-systemet må slippe til, samt organisasjoner som Røde Kors. Vi håper dette blir et tydelig, samlet krav fra denne konferansen.

Han sier det jobbes med en type sluttdokument, men at alle parter kom med entydige krav til krigens parter.

Fortsatt bidrag fra USA

Kort tid før møtet kunngjorde Storbritannias utenriksminister David Lammy at Storbritannia gir 120 millioner pund – nærmere 1,7 milliarder pund – i friske midler det neste året for å sørge for mat til 650.000 personer, ifølge nyhetsbyrået AP. EU og medlemslandene har på sin side lovet 522 millioner euro – 6,26 milliarder kroner – i midler.

Norge har sammen med Storbritannia og USA tradisjonelt fungert som viktige internasjonale parter i regionen. Tross det nylige voldsomme linjeskiftet i amerikansk utviklingspolitikk opplever Aukrust at USA fortsatt ønsker å bidra i Sudan, og er positiv til det.

Sør-Sudan

Frykten for at borgerkrigen i Sudan skal bli en regional krig. Millioner av sudanske flyktninger har forflyttet seg til nabolandene, land som står dårlig rustet til å ta dem imot – og der sikkerhetssituasjonen kan være urolig.

De siste ukene og månedene har særlig situasjonen i Sør-Sudan tilspisset seg, noe som var et tema i toppmøtet i London.

– Jeg var i møte med Sør-Sudans nye utenriksminister, og var veldig tydelig på at myndighetene har et ansvar for å stoppe volden og det som kan bli en veldig farlig situasjon, sier Aukrust.

