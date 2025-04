Flere partier på venstresiden tar til orde for mindre kartlegging og tester i skolen, og enkelte vil at Norge skal trekke seg fra internasjonale forskningsprosjekter som gir oss mer kunnskap om skolen.

Det mener jeg er feil vei å gå.

I et innlegg i Dagsavisen spør leder av Utdanningsforbundet, Geir Røsvoll, om hvorfor jeg blir opprørt over at Arbeiderpartiet vil fjerne kartleggingsprøven for de yngste elevene.

Svaret er enkelt: Vi må gjøre det vi kan for at flere elever lykkes på skolen. Sånn er det ikke i dag.

Ifølge PISA-undersøkelsen fra 2022 går over 15.000 elever ut av tiendeklasse uten å kunne lese skikkelig, og over 18.000 uten å kunne regne skikkelig.

Disse elevene svikter vi. Ikke bare en gang. Men hver dag – i ti år.

Det er ingen barn som gleder seg til skolen hvis hver time blir en påminnelse om alt du ikke kan. Derfor handler nettopp læring også om at barn skal trives på skolen.

Fanger vi ikke opp barn som strever med fagene tidlig, så vil de erfare fra start at de ikke er gode nok. Det er det kartleggingsprøvene handler om.

Det er tidlig innsats og tilpasset opplæring satt i system. Ikke minst er det nyttig for foreldrene å kunne snakke med lærerne om hvordan de også kan være med på å hjelpe barnet sitt til å knekke lesekoden.

Vi kan ikke styre norsk skole i blinde. For å få kunnskap i skolen, må vi ha kunnskap om skolen.

Alle barn som starter på skolen, har ulikt utgangspunkt. Barn lærer ulikt, og i forskjellig tempo.

Uten kartlegging mister vi muligheten til å oppdage hvem som trenger ekstra hjelp tidlig.

Høyre er for at vi skal finne ut hvordan elevene ligger an allerede i første klasse. Det er rart at det er så kontroversielt å ville fange opp utfordringer tidlig for å ikke la dem vokse seg store.

Det er ikke kult å være 16 år og slite med å forstå underteksten på Netflix. Men akkurat nå er det faktisk mange ungdommer som gjør nettopp det.

Vi må gjøre det vi kan for å gi barna våre så gode forutsetninger som mulig for å lykkes i livet.

Skolen er vår aller viktigste sosialpolitikk, og vi må ta i bruk de verktøyene vi har for å fange opp elever så tidlig som mulig.

