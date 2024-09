Livsfarlig i USA

Søndag stoppet amerikanske sikkerhetsmyndigheter det som anses å være atter et attentat mot ekspresident Donald Trump. Det er selvsagt total krise. Prinsipielt – politisk vold er gift for et samfunn − og for Demokratenes valgkamp.

Debatten i forrige uke revitaliserte kampanjen til Kamala Harris etter at hun vant en overlegen seier i TV-debatten mot Trump. Sett med våre øyne. Trumps påstander om kjæledyr-spising i Ohio har blitt latterliggjort, men det er likevel han og dette som snakkes om. Gjentatte drapsforsøk er åpenbart en god søknad om tillit i dagens politiske USA. All PR er for Trump god PR.

Jeg tror dessuten Trumps innledning av TV-debatten der han fikk inn sine poeng om innvandring og økonomi, var nok for hans velgerbase. De fikk høre det de ville høre. Det er Demokratene og internasjonale observatører som lar seg provosere av at Trump blant annet ikke evnet å si at han ønsker Ukraina skal vinne krigen. Hans uttalelser om Ukraina-krigen natt til onsdag, kan ha trigget den mistenkte 58-åringen Ryan Wesley Routh til å forsøke å skyte Trump på golfbanen i Florida.

Rouths motiver for å ønske Trump død, vil ikke forsvinne i mystikkens tåke

Routh har engasjert seg voldsomt for Ukraina og krigen mot Russland. Etter krigsutbruddet i 2022 skal han ha dratt til Ukraina. Et lengre Newsweek-intervju ble gjort med han i Romania. Profilen hans er mer politisk potent enn attentatmannen som i juli skjøt Trump i Pennsylvania. I motsetning til Thomas Matthew Crooks er han også i live.

Det var ikke mulig å definere den 20 år gamle Crooks som verken hjemmehørende på høyre eller venstre side av den amerikanske politikken. Amerikansk offentlighet slo seg i sommer på en måte til ro med at han var en forvirret ung mann, på leit etter sine 15 minutter med berømmelse. Og han tok med seg sin dagsorden og sine motiver i døden. Etterspillet etter Pennsylvania-skuddene ble mindre dramatisk, og fikk mindre politisk betydning enn både forventet og fryktet.

Routh kan derimot bli en skikkelse som kan få stor politisk betydning. Selv om han skal ha stemt på Trump i 2016. Hans utfall på sosiale medier mot Trump, og hans sønns uttalelser om at faren «hatet Trump», vil øke motsetningene og mobilisere Trumps støttespillere. Rouths motiver for å ønske Trump død, vil ikke kunne forsvinne i mystikkens tåke. Slik de gjorde i 1963, da president Kennedys drapsmann selv ble drept. Fra fengsel, i intervjuer og avhør, kan Routh komme med nye uttalelser og forklaringer som vil knytte han til «den andre siden», sett med republikanske øyne.

Det mislykkede attentatet i Florida søndag kan derfor med letthet spinnes som et «angrep på oss», på den halvparten av amerikanere som bekjenner seg til den republikanske politiske retningen. Som et forsøk fra de andre på å ta vår mann. Det vil selvsagt fyre opp Trumps helt vanlige supportere blant folk flest, men i et land med mye våpen, en åpenbar voldskultur og en revnet politisk virkelighet, kan det også utløse forskrudde tanker om hevn.

To forsøk på å ta Trumps liv på to måneder. Sammen med de mange rettssakene kan det ligne på et mønster for de som vil se. Det kan få forvirrede sinn til å tenke at de ønsker aktivt å gripe inn i historien. Og sørge for rettferdighet. Det er rett og slett en veldig farlig situasjon, bare sju uker før valget i USA. I et land væpnet til tennene. Oppfordringer om å skyte Kamala Harris er allerede delt på sosiale medier.

For Trump er det mislykkede attentatet en mulighet til å komme på offensiven igjen etter det store politiske stemningsskiftet som fulgte etter at Joe Biden trakk sitt kandidatur i sommer. Det er nå er helt dødt løp i sju delstater. Men Trumps fortelling om USA og de politisk fiendebildene bekreftes for mange med dette siste attentatforsøket.

Når attentatet heldigvis ikke lykkes, er situasjonen perfekt for Trump. Planen om å drepe presidentkandidaten vil provosere og engasjere, og det vil få folk til stemmelokalene. Dobbelt motivert av støtte til offeret Trump, den forfulgte Trump, men også som angrep på de andre, på Demokratene. Som en måte å slå tilbake på.

Det skiller nå svimlende lite mellom Harris og Trump. I de sju statene på vippen er avstanden mellom de to presidentkandidatene maksimalt 1,3 prosentpoeng. TV-debattseieren til Harris kan fort ha blitt nøytralisert av nestenattentatet i Florida.

