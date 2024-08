Kampen mot kriminalitet skal kjempes på mange fronter

I en kronikk i Dagsavisen 20. august gir to forskere ved Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge et fortegnet bilde av mitt syn på hva som virker for å få utsatte ungdommer bort fra en kriminell løpebane.

Ja, jeg etterlyser økt tilstedeværelse av politi i Oslo, men forebygging er minst like viktig. Det er ingen uenig i. Derfor satser byrådet på slike tiltak. I år besluttet vi å bruke 127 millioner kroner for å bekjempe ungt utenforskap. Vi skal bremse kriminalitetsutviklingen, sikre trygge oppvekstmiljøer og tett oppfølging av unge i faresonen.

For mange unge faller utenfor utdanning og arbeidsliv, og noen havner i et kriminelt spor. For å stoppe den negative utviklingen må frivilligheten stille opp, foreldre og foresatte må ta ansvar, og hele det kommunale støtteapparatet må trå til for å sikre trygge oppvekstmiljøer i områdene med de største utfordringene.

Det er viktig at unge har fritidsaktiviteter og muligheter til å tjene sine egne penger. De skal ha gode arenaer å lykkes på. Vi skal bruke 10 millioner kroner mer til ferie- og deltidsjobber, og 5 millioner kroner for at fritidsklubbene skal kunne ha lengre åpningstider og tilby gratis mat.

Vi skal også innføre fritidskort slik at barn og unge i lavinntektsfamilier kan delta på fritidsaktiviteter. Osloskolen skal være den beste i landet til å løfte elevene og utjevne sosiale forskjeller.

Selvfølgelig må vi prøve å fange opp de utsatte barna så tidlig som mulig, men vi må også forsøke å snu dem som allerede har lagt ut på en kriminell løpebane.

Jeg er glad for at forskerne trekker fram hjelpetiltaket Multisystemisk terapi (MST), en metodikk som har gode dokumenterte resultater. Derfor har vi satt av 6 millioner kroner til etablering av MST i Oslo for å gi barnevernet flere virkemidler for å kunne ivareta barn i sitt nærmiljø, og gi bistand i hjemmet. Oslo har flere barn i hjelpetiltak i hjemmet enn landsgjennomsnittet – og sammenlignet med andre storbyer.

Derfor styrker vi også de mer målrettede tiltakene for ungdom som har alvorlige problemer med kriminalitet og rus. Avhopperprogrammet EXIN retter seg mot unge voksne som ønsker seg ut av alvorlig kriminalitet. Det har vi gjort permanent, og nå skal også unge under 18 år få tilbudet om spisset oppfølging fra kommunen.

Jeg heier på alle som engasjerer seg i kampen mot ungt utenforskap. Vi må prøve ulike innfallsvinkler og lære av erfaring og forskning om hva som virker, og gjøre mer av det. For arbeidet med å bekjempe kriminalitet tar aldri slutt, verken for politiet eller for oss.

