Gjenger rekrutterer ungdom over grensa: – En brutal strategi

I begynnelsen av august ble to svenske statsborgere på 16 og 17 år anholdt og siktet for drapsforsøk i to forskjellige byer i Danmark. Siden april har det vært 25 alvorlige voldshendelser i Danmark hvor svensker har vært involvert, melder NTB.

Flere av disse hendelsene har omfattet drapsforsøk og våpenbesittelse, og flere av de tiltalte er mindreårige.

Kriminelle i Danmark har nå latt seg inspirere av svenske gjengers metoder for å få ungdom til å begå voldshandlinger, forklarer svensk politi.

– Vi ser hvordan svenske gjenger har endret sin rekruttering av utøvere, de har digitalisert den. De finner utøvere på nettet. Det er en brutal strategi som dessverre er effektiv. At dette sprer seg til andre land er dessverre ingen stor overraskelse, sier Johan Olsson til Aftonbladet. Han er leder for den nasjonale operative avdelingen ved det svenske Politidirektoratet.

Digitalisert rekruttering

Enhetsleder Torben Svarrer ved National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i Danmark sier til Danmark Radio at politiet har sett en tendens til at danske organiserte kriminelle er villige til å betale for «å få utført det skitne arbeid».

Sårbare unge svensker rekrutteres via sosiale medier, ofte gjennom de samme kanalene som svenske kriminelle grupper benytter.

Disse ungdommene kan være spesielt utsatte, for eksempel fordi de har rømt fra institusjoner de har vært plassert i. Gjengene legger ut annonser på sosiale medier, der de tilbyr penger og gaver som belønning for å utføre alt fra mindre kriminelle handlinger til drap.

Dansk politi har hørt at det dreier seg om summer fra 100.00 svenske kroner og oppover, melder NTB.

Sårbare for rekruttering

I trusselvurderingen fra 2024 beskriver Kripos hvordan kriminelle nettverk i Sverige, i kampen om markedsandeler og territoriell kontroll, bevisst har brukt uerfarne ungdommer under kriminell lavalder til å begå drap og alvorlige voldshandlinger.

– Det er ikke observert en slik kynisk og målrettet rekruttering av barn til å utføre voldshandlinger i Norge. Samtidig gjør den tilsynelatende økende normaliseringen av vold og rus, sammen med tilgjengelighet via sosiale medier, at ungdom kan være mer sårbare for slik rekruttering, skriver Trond Bruen Olsen, avsnittsleder ved seksjon for organisert kriminalitet, Kripos, i en e-post til Dagsavisen.

Politiet har tidligere uttrykt bekymring for at norske ungdommer skal bli rekruttert til svenske gjengmiljøer, og Kripos påpeker at dyrtiden kan gjøre ungdom sårbare for rekruttering til gjengkriminalitet.

– Ikke grobunn i Norge

Professor i kriminologi og forsker ved Politihøgskolen Paul Larsson mener ikke at det i Norge er grobunn for den formen for rekruttering som har nådd Danmark.

Paul Larsson er kriminolog og har forsket på økonomisk kriminalitet. (Politihøgskolen)

– Det grunnleggende spørsmålet er om det virkelig er behov for å leie inn en fjortenåring til å begå en kriminell handling for deg i Norge. Så lenge man ikke har slike konflikter i Norge, er det en grunn til å være litt edruelig. Danmark er i en annen situasjon, kulturelt, økonomisk og rent fysisk, sier han til Dagsavisen.

Selv om dagens sikkerhetssituasjon viser at organisert kriminalitet utgjør en stadig høyere trussel mot samfunnssikkerheten, har Norge lite organisert kriminalitet, ifølge Larsson.

– Oppgjørene (i Sverige) handler ofte om vedvarende konflikter som selv de involverte ønsker å komme ut av, men det finnes ingen mekanismer for det. De som er i gjenger i Norge ønsker neppe konflikter. Det er en rekke forskjeller.

Forskjellene består i at det i Sverige florerer med våpen, at konfliktene i landet har pågått i mer enn et tiår, og ofte foregår innenfor familiestrukturer, forklarer professoren.

– Når det gjelder organisert kriminalitet, er det noe som vokser ut fra asfalten. Det er ofte gutter som har problemer med tilpasning, og som i utgangspunktet er marginaliserte. Disse gjengene tilbyr faktisk et sted å være, penger, og andre ting som tiltrekker dem. I Norge har vi i mindre grad denne situasjonen, hvor gjengene blir et alternativ. Hvis det utvikler seg i den retningen, er det ikke nødvendigvis politiets innsats som har skylden, men er i større grad et resultat av sosial- og boligpolitikk, integrasjon, sysselsetting, skole og helsepolitikk.

Manne Gerell forsker på gjengkriminalitet ved Universitetet i Malmö.

Manne Gerell forsker på gjengkriminalitet ved Universitetet i Malmö. Han er også tilknyttet Universitetet i Oslo. (Privat)

Han kjenner heller ikke til saker der mindreårige svensker har blitt rekruttert av norske gjenger for å utføre kriminelle handlinger i Norge, men det er ikke uvanlig at svensker begår lovbrudd i Norge. Tilgangen på kriminelle er nemlig god i Sverige, påpeker han.

– Vi har langt flere mennesker som er villige og/eller i stand til å begå voldshandlinger med våpen og bomber i Sverige enn dere har i Norge, sier forskeren til Dagsavisen.

– Økt aktivitet i Norge

Gerell mener det er lite norske myndigheter kan gjøre for å forhindre en tilstrømming av kriminelle fra Sverige.

– Norske myndigheter kan ikke gjøre så mye med svensk rekruttering, men norske myndigheter kan forsøke å påvirke de som eventuelt kan komme til å begå voldshandlinger fra Norge og stoppe de som befinner seg i Norge, sier krim-eksperten.

Det har vært flere tilfeller der svenske kriminelle aktører har utøvet vold i Norge, både på bestilling fra norske kriminelle og som ledd i egen virksomhet, melder Kripos.

– Økt aktivitet i Norge kan føre til konflikt med eksisterende kriminelle nettverk i Norge, eller en forlengelse av eksisterende konfliktlinjer i Sverige, skriver Bruen Olsen.

Mer politikontroll

De nordiske landene har nylig inngått en avtale om mer politikontroll ved grensene mellom landene for å forhindre den svenske gjengkriminaliteten i å spre seg til Norge og Danmark.

– Samarbeidet har foregått i flere år, men nå på et høyere nivå. Vi må være oppmerksomme, men de danske løsningene med straff og straffetrussel for å forsøke å løse konfliktene, er nok ikke løsningen for Norges del. Sosialdemokratisk velferdstenkning er betydelig viktigere enn bruk av politi og straff. Når det først smeller, må vi selvfølgelig det, men er tannkremen først ute av tuben, er den vanskelig å få inn igjen, sier Larsson fra Politihøgskolen.

Det sirkulerer også drapslister over gjengkriminelle i Danmark i sosiale medier og på krypterte meldingstjenester med løftet om «en pris for deres liv», skriver NTB.

For de mest profilerte personene på lista loves en dusør på to millioner euro om de blir drept, skriver den danske avisen Politiken.

Ifølge Bruen Olsen fra Kripos er internasjonalt politisamarbeid på tvers av landegrensene en av nøklene for å bekjempe trusselen fra kriminelle nettverk.

– Dette er ikke et nasjonalt problem, disse nettverkene opererer i flere land, og det sitter bakmenn i utlandet som kontrollerer mye av den kriminelle verdikjeden her i Norge.

– Norsk politi har en betydelig bedre oversikt over de kriminelle nettverkene som opererer i Norge nå enn bare for noen år siden. Det har vi fått gjennom utstrakt internasjonalt samarbeid, gjennom store, ressurskrevende etterforskninger og gjennom godt samarbeid med politidistriktene.

