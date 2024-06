Nei, hvalkjøtt er ikke sunt

De tre organisasjonene NOAH, Whale and Dolphin Conservation og Animal Welfare Institute har nylig lansert en rapport som viser at prøver av vågehvalkjøtt kjøpt i norske butikker har høye nivåer av nye miljøgifter.

Analysene er gjort hos Akvaplan Niva i Tromsø. Testene viste at alle prøvene inneholdt perfluoroktylsulfonat (PFOS), noen med nivåer opp til 7,2 mikrogram/kg.

PFOS er én av ca. kjente 7.000 typer PFAS-stoffer. PFAS har blitt brukt i blant annet emballasje og skismøring og kan lekke ut i miljøet. Mennesker får hovedsakelig i seg PFAS gjennom maten og stoffet hoper seg opp i kroppen over tid. PFAS kan forårsake mange ulike helseproblemer som endret immunfunksjon, kreft og nyresykdom.

Nylig gikk en gruppe leger og forskere ut og advarte mot å spise fisk på grunn av innhold av miljøgifter. Men hvaler ser ut til å inneholde enda mer miljøgifter enn fisk. Ved nivåene som ble funnet i hvalkjøttet kan inntak av bare 100 gram hvalkjøtt i uken føre til at en person på 70 kg overskrider den tolerable ukentlige inntaksgrensen for PFAS fastsatt av EFSA.

Det mest fornuftige hadde derfor vært at myndighetene advarer mot å spise hval. Selv om bare to prosent av nordmenn oppgir at de spiser hvalkjøtt jevnlig, er det viktig at myndighetene er ærlige om risikoen, spesielt risikoen for barn og de som er eller planlegger å bli gravide. Dessverre ser vi at myndighetene gjør det motsatte; ministere og andre politikere oppfordrer til å spise mer hvalkjøtt.

I 2023 kom en ny forskrift som setter lovlige grenser for PFAS i mat. Det er ikke fastsatt noen grenser for PFAS i hvalkjøtt, men grensen for PFOS i kjøtt fra gris og storfe er 0,3 mikrogram/kg.

En studie fra Folkehelseinstituttet fant at nesten en tredjedel av barna i Norge har for høye PFAS-nivåer i blodet.

Mattilsynet har advart om ikke å spise fisk med tilsvarende nivåer som i hvalkjøttet. Og til tross for at en annen studie fra april 2023 allerede viste høye nivåer av PFAS i hval, har ikke Mattilsynet gitt noen advarsler mot å innta produkter fra sjøpattedyr.

Folk i Europa har allerede høye nivåer av PFAS i blodet, spesielt barn og unge. En studie fra Folkehelseinstituttet fant at nesten en tredjedel av barna i Norge har for høye PFAS-nivåer i blodet. Inntak av hvalkjøtt kan bidra til å øke nivåene ytterligere, og kan øke risikoen for at PFAS skader helsen.

Til tross for dette fremmer norske politikere økt konsum av hvalkjøtt og tillater eksport til Japan, Island og Færøyene. Norges fiskeriminister reiste for kort tid siden til Japan for å fremsnakke norsk hvalkjøtt, og legge til rette for mer eksport.

I statsbudsjettet gis det hvert år midler til «Merkevareforeningen Norsk Hval» for å markedsføre hvalkjøtt. På Norsk Hvals nettsider hevdes det at «hval er sunn og god hverdagskost».

Men som analysene viser, skal det ikke mye hvalkjøtt til før man har nådd tålegrensen for miljøgifter.

For NOAH er det hensynet til dyrene, natur og klima som er hovedgrunnene til å arbeide mot hvalfangst. Men vi valgte å ta initiativ til denne undersøkelsen fordi vi ser at myndighetene omtaler kjøttet som «sunt», uten å ha fakta på bordet.

Det er bekymringsverdig, men ikke overraskende, at myndighetene til stadighet støtter næringer fremfor dyr. Men det er overraskende at de nå også prioriterer næringer over folks helse.

