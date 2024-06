Kaller Mattilsynets feilrapportering uakseptabel: – Dette er jo til å bli kvalm av

– Dette er jo til å bli kvalm av.

Det sier Une Bastholm, stortingsrepresentant for MDG, etter å ha lest Dagsavisens sak om Mattilsynets feilrapporterting av brudd på dyrevelferdsloven i svinenæringa.

– Jeg har selv sett rapporten fra Nettverk for dyrs frihet. Den er faglig solid og grundig, så dette er svært alvorlige funn som i praksis vil si at mange av grisene i norske kjøttdisker har levd under hemmelig vold og mislighold, i strid med loven. Det er uakseptabelt, sier hun.

---

Dette er saken

I februar avdekket aksjonistgruppa Nettverk for dyrs frihet omfattende underrapportering i Mattilsynets offentlige statistikker. Omfanget av brudd på dyrevelferdsloven var langt større enn de selv gikk ut med. Selv om Mattilsynet innrømmer feilen, er statistikkene fortsatt ikke rettet.

I mai sendte Mattilsynet advarsel til flere landbruksorganisasjoner om økt bruk av vold mot gris. Dette ble omtalt i flere medier. Kort tid etter et møte med kjøttprodusentenes organisasjoner trakk Mattilsynet uttalelsene.

Nettverk for Dyrs Frihet går hardt ut mot Mattilsynet. De mener Mattilsynet bevisst skjuler data som kan gi et negativt bilde av svinenæringa, og ønsker derfor at Mattilsynet legges ned.

Mattilsynet har vedkjent at at det er avvik mellom inspeksjonsrapportene og sluttrapporten, og at dette kan danne et mer positivt bilde av status i svinenæringen, enn det som faktisk er funnet ved inspeksjoner. De har ikke endret tallene i sin rapport, men omtalt dette helt til slutt i sin endelige tilsynsrapport.

---

Forventer grundig gjennomgang

Bastholm sier at dyrevelferden er mest utsatt i intensive produksjoner, som produksjonen av gris, egg og slaktekylling.

– Dyrene har gjerne lav status og de lever kort, samt at det høye antallet dyr gjør det vanskelig å følge med på helse og gi individuell oppfølging av dyrene, slik loven krever. Dette er en systemfeil, og handler ikke bare om noen enkelteksempler.

Landbruks- og matminister Geir Pollestad har til Dagsavisen imidlertid sagt at det er enkelteksempler det dreier seg om, og at han fortsatt har tillit til Mattilsynet.

Une Bastholm, stortingsrepresentant for MDG. (Foto: MDG)

Bastholm har klare forventninger til regjeringens behandling av den nye dyrevelferdsmeldingen.

– Jeg forventer at det blir en grundig gjennomgang av helse og dyrevelferd for norsk gris når regjeringen legger fram dyrevelferdsmeldingen, og regjeringen må foreslå konkrete forbedringer i dyrehold og tilsyn for gris, så norsk grisehold kan komme innenfor norsk lov, sier hun, og fortsetter:

– Premisset for å produsere kjøtt fra griser må være at de faktisk skal kunne ha gode liv, i tråd med grisens atferdsbehov og helse.

Les også: Pollestad slår ring om Mattilsynet etter griseavsløringer

Vil flytte tilsynet

Både Nettverk for Dyrs Frihet og NOAH mener at tilsynet med dyrevelferden i norsk landbruk må flyttes fra Mattilsynet til et annet tilsynsorgan.

Siri Martinsen, leder i NOAH, har i et tidligere intervju med Dagsavisen sagt at når dyrevern legges i et større tilsyn med flere oppgaver, blir penger tatt fra dyrevern og over til disse andre oppgavene.

– Et eget tilsyn gir en synlig pengestrøm, og derfor har vi argumentert for at vi heller bør ha egne dyreverntilsyn, som dyrepoliti. Ellers blir arbeidet for dyrs rettsvern og velferd nedprioritert, sa hun.

Også Bastholm er tydelig på at MDG ønsker at tilsyn må føres av et annet organ enn Mattilsynet.

– MDG har lenge jobbet for at tilsynet med dyrevelferd flyttes fra Mattilsynet og Landbruksdepartementet, til et uavhengig dyretilsyn under Klima- og miljødepartementet, eller Justisdepartementet, sier hun.

Les også: Mattilsynet anklages for å skjule vold mot griser

Les også: Sliter med ettervirkninger av undercover-arbeid i svineindustrien