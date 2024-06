Det er skam som er farlig

Kjære alle foreldre. Alle dere som går rundt og er redde for pridemarkering i barnehagen. Alle dere som holder barna deres hjemme når markeringen foregår. Og til dere som ikke skjønner hva pride har i barnehagen å gjøre: Det vil jeg veldig gjerne fortelle dere.

Mitt navn er Anna, jeg er barnehagelærer med master i barnehagekunnskap og jobber for tiden som pedagogisk leder. Våren 2023 skrev jeg mastergrad om holdninger til barn og seksualitet i barnehagen.

Denne prosessen gjorde meg oppmerksom på at kunnskap og åpenhet omkring både kjønnsmangfold og seksuelt mangfold er uvurderlige emner som bør være på agendaen i barnehager – særlig med tanke på hva som er til det beste for barna. Også deres.

Når foreldre tar barna ut av barnehagen når pride markeres, mener jeg de har misforstått noe vesentlig omkring seksualitet, kjønn og kjærlighet.

De har oversett noe av det mest fundamentale i hvordan barns seksualitet utvikler seg. Hadde de ikke oversett dette, ville de mest sannsynlig forstått veldig godt hvorfor pride og åpenhet rundt mangfold er noe som bør markeres i barnehager.

I NRKs artikkel «Holder barna hjemme når barnehagen markerer pride» (22. mai), sier en barnefar; «under pridemarkeringen har folk paroler som handler om å normalisere polyamorøse forhold og mye prat om BDSM og kink. Jeg skjønner ikke hva dette har å gjøre i barnehager ...».

Det handler om å gi barna rom til å føle seg som en del av felleskapet, slik at de – når den tid kommer – slipper å måtte gå i toget med paroler. Slipper å kjempe en kamp for å bli akseptert for den de er.

Det skal jeg fortelle deg nå: Å synliggjøre mangfold i barnehagen gjennom markering av pride handler om å vise barn tidlig at de aksepteres for den de er. Da forteller vi barna at; «Se! Vi har et flott mangfold og du er en del av det mangfoldet. Du er fantastisk akkurat sånn som du er og ønsker å være».

Det handler om å gi barna rom og muligheter til å føle seg som en del av felleskapet, slik at de – når den tid kommer – slipper å måtte gå i det toget med paroler. Slipper å kjempe en kamp for å bli akseptert for den de er.

De slipper også å være redde for å gå på jobben sin og få høre at det er en far i Drammen som holder barna sine hjemme, fordi han bare «ikke skjønner hva pride har i barnehagen å gjøre».

Jeg kan forstå at man har et behov for å beskytte barna sine, men la oss i det minste være enige om hva det er vi er redde for her. For det er ikke pridemarkering i barnehagen.

Vi må snakke om seksualitet. Vi må ha åpenhet om seksualitet, også overfor barn.

Hvis vi skal prøve å forstå hva enkelte har oversett i denne debatten, må vi snakke om seksualitet. Vi må ha åpenhet om seksualitet, også overfor barn. Helse- og omsorgsdepartementet kom i 2016 ut med en samlet strategi for å bedre hele befolkningens seksuelle helse.

Her vektlegger de viktigheten av å øke kunnskapen rundt seksuell helse hos barn i tidlig alder. I 3–4-årsalderen utforsker barn kjønnsidentitet, seksuell identitet og de stiller gjerne spørsmål rundt kropp, kjønn og reproduksjon.

Da er det viktig å vite at seksualitet er mye mer enn kun samleie, skriver psykolog og sexolog Thore Langfeldt. Det handler om lek, lyst, seksuell tiltrekning, glede og opphisselse. Dette må barn bli møtt på.

Men hvorfor det? Jo, som psykolog Stéphane Vildalen skriver i sin bok «Seksualitetens betydning for utvikling og relasjoner»: Allerede i magen til den som skal føde oss, kjenner vi på hvordan fostervannet stryker mot kroppen vår. Etter fødsel utvikler vi, gjennom berøring og samspill med omsorgspersoner, både kroppsforståelse og følelser. Det er her seksualiteten vår starter. Det er i tillegg her ulike tenningsmønstre oppstår, samt hvilke eller hvilket kjønn man forelsker seg i.

Margrete W. Aasland, også sexolog, skriver i «Barna og seksualiteten» (2015) at barns følelse av ivaretakelse måles ut fra hvorvidt deres behov blir møtt. Deres fysiske og mentale utvikling formes derfor av de positive og negative tilbakemeldingene rundt dem.

Følelsen av å kjenne seg annerledes er særlig sårbar når man er barn. Barn trenger bekreftelse fra omgivelsene. En studie fra 2019 ser dette i sammenheng med levekår senere i livet for LHBTI-personer.

Så når pride markeres i barnehagen er dette en måte å gi barn bekreftelse på. Vi gir dem en positiv tilbakemelding på at det er fint og en ressurs å ha et stort mangfold som vi verdsetter. Slik kjenner de tilhørighet og trygghet i sin egen seksuelle identitet.

Hvis det er noe foreldre bør frykte, så er det at barn skal utvikle negative skamfølelser knyttet til sitt eget kjønn og sin seksualitet.

Hva skjer hvis voksne ikke møter barn på en åpen og inkluderende måte? Hvis vi holder barna hjemme når barnehagen feirer mangfold og kjærlighet? Jo, da lærer barn at dette er noe vi ikke snakker om. Det er tabu. Barn har ikke forutsetninger til å forstå hvorfor det ikke snakkes om. Hvorfor det er tabu. De begynner å tenke at dette er noe farlig. Dette er feil. Og så tilpasser de seg.

I stedet for å utvikle seg i det rommet der de opplever at de kan være hundre prosent seg selv, der de kan undre seg om sårbare temaer sammen med trygge voksne, begynner de å forakte sider ved seg selv som de tror er feil. Så overlates deres seksuelle helse og utvikling til én enkelt følelse; skam.

Jeg mener at hvis det er noe foreldre og omsorgspersoner bør frykte, så er det nettopp at barn skal utvikle negative skamfølelser knyttet til sitt eget kjønn og sin seksualitet. Det er skam som skader barna våre. Det er den vi må beskytte barna våre mot.

La oss være redde for hva som skjer hvis vi beskytter barna med å tie.

Hvis omsorgspersoner opptrer skremmende eller unnvikende med barn, opplever barn en usikker tilknytning. Barn står da i fare for å kjenne seg alene i følelsene sine og vil prøve å undertrykke dem. En seksualitet som utvikles i undertrykte rom vil danne høy grad av angst og usikkerhet. En slik seksualitet vil i verste fall utvikles til å bli skadelig og kan hindre en i å danne adekvate relasjoner («Seksualitetens gleder og sorger», Langfeldt, 2013).

Så kjære foreldre: La oss ikke være redde for pridemarkering i barnehagen. Vær heller redde for hva som skjer hvis vi holder barn vekk fra kunnskap om mangfold, kjønn og seksualitet i barnehagen.

La oss være redde for hva som skjer hvis vi beskytter barna med å tie. Og ikke minst: La oss være redde for skammen og usikkerheten som barn utvikler hvis de ikke får en trygg, åpen og inkluderende oppvekst.

