Jeg setter stor pris på dekningen av ateliersituasjonen i Myntgata 2 i Oslo, der en gruppe kunstnere skal kastes ut – og at MDG ved Rauand Ismail nå følger opp saken overfor bystyret og byrådet.

I Dagsavisens artikkel 7. juni beskriver byråd Anita Leirvik North to grupper av kunstnere i Myntgata 2: De som leier gjennom Kulturetaten og de som leier gjennom EBY/Oslobygg.

For sikkerhets skyld vil jeg gjerne understreke at alle vi som leier atelier gjennom EBY/Oslobygg per i dag også har medlemskap i Norske Billedkunstnere samt utdanning fra Kunstakademiet og Kunsthøgskolen på linje med Kulturetatens kunstnere.

Det er ikke nok subsidierte atelierer til alle kvalifiserte søkere. Derfor er det viktig at det går an å leie lokaler som uansett står tomme. Noe annet er sløsing med knappe ressurser.

Det er synd om vi nå må gå igjennom en ny papirmølle.

Det var for øvrig en lang søknadsprosess i forkant av tildelingen fra EBY med over 200 søkere til lokalene som var øremerket kultur og næring. Vi har tidligere vært fire atelierfellesskap med billedkunstnere i bygget, side om side med kreative næringer. Det er synd om vi nå må gå igjennom en ny papirmølle.

Det tar tid å utvikle et godt atelierfellesskap og det krever innsats å kjempe for å beholde det. Vi har jobbet aktivt opp mot byrådet for å beholde atelierene i snart et år, så det er ingenting som har kommet helt gratis til oss.

Vi ber derfor byråden for kultur og næring i samarbeid med Oslobygg om å anerkjenne en forlengelse av leiekontrakten slik at vi får en verdig avslutning på en byråkratisk prosess, samtidig som lokalene kommer til anvendelse.

