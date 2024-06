Kongen av krim

---

ROMAN

Jo Nesbø

Kongen av Os

Aschehoug

---

Mens vi venter på siste nytt om Harry Hole, og å gjenoppleve den gamle Harry Hole i en TV-serie, kommer Jo Nesbø med oppfølgeren til romanen «Kongeriket» fra 2020. Der ble vi kjent med bensinstasjonseieren Roy Opgard, en handlingens mann med store planer i hjembygda Os. Og med lav terskel for å bruke alle nødvendige virkemidler for å få det som han vil.

«Kan hvem som helst bli en morder? Eller har noen – ja de fleste av oss – en mental eller moralsk sikring som hindrer oss i å ta liv? Jeg snakker ikke om å drepe i sjølforsvar eller i affekt, men om du kan få vanlig bra folk (…) til å drepe et medmenneske med kaldt blod uten anna motiv enn at de sjøl skal få et litt bedre og lettere liv». Dette spørsmålet stiller Roy seg selv tidlig i boka, og bruker resten av den til å belyse problemstillingen.

Mens Harry Hole ferdes i storbyens travle gater handler dette om et tilsynelatende idyllisk Utkant-Norge, et lite, oppdiktet sted mellom Kongsberg og Notodden. Vi blir kjent med et stort persongalleri av kvinner og menn som framstår med klare identiteter og formål i fortellingen. En rekke typer som alle har sitt å skjule, hemmeligheter som kan brukes av dem som klarer å samle inn nødvendig informasjon. Her er eieren av bensinstasjonen betydelig flinkere enn stedets journalist, og nesten like god som frisøren.

Man må ikke ha lest «Kongeriket» for å få forstå «Kongen av Os». Vi blir tidlig minnet om at Roy og broren Carl har sju drap på samvittigheten fra før. Forløpet blir så grundig forklart at det vil være et antiklimaks å lese «Kongeriket» etter «Kongen av Os». Handlingen starter med at Roy oppsøker en geolog som har undersøkt forholdene for en framtid tunnel under Os, som tar bort trafikken på den gamle riksveien og derved truer livsgrunnlaget til næringslivet. Geologen blir truet og bestukket for å konkludere med at en tunnel ikke er tilrådelig.

Kongen av Os er til å begynne med broren Carl, eieren av bygdas spahotell. Roy er ikke så interessert i tittelen i seg selv, men har mange planer som gjør ham til en utfordrer til tronen. Her er det nye og gamle familiefeider, forelskelser og forretninger som vikler seg inn i hverandre, og skaper omfattende konflikter. Ikke før er den ene fatale problemstillingen avklart, før en ny dukker opp. En kontinuerlig strøm av opp- og nedturer, som det passer seg når et av hovedprosjektene er å bygge vedens største berg-og-dalbane i tre, til 100 millioner kroner. Boka handler ikke så mye om arbeidet med dette som om alt som skjer rundt prosjektet.

Av dette blir det veldig mye gøy på landet. Riktignok med flere makabre hendelser, både i fortid og nåtid. Fortellingen har også alvorlige beskrivelser av seksuelle overgrep mot barn, tunge tema i en underholdningssammenheng, men her brukt på en måte som ikke framstår som spekulative. Tvert imot forklarer de sterke, og kompliserte følelsesmessige bindinger mellom mange av hovedpersonene. Slik får Roy denne gangen et nært forhold til ei jente han reddet livet til i forrige bok, en forbindelse som er så nært og varmt skildret at det gir romanen en ekstra fin dimensjon.

«Jeg er jo ikke en ordets mann», sier Roy i et møte med banksjefen. Han er dyslektiker også, men som forteller av denne røverhistorien klarer han seg brukbart. Og vel så det. Med Jo Nesbø til å føre dette i pennen for seg får vi også som vanlig en lang rekke sprenglærde sidesprang, og fornøyelige dialoger. Når Roy Opgård diskuterer fotballtabeller, trenere og spillerkjøp med erkefienden, lensmann og lokal fotballhelt Kurt Olsen, aner vi at det er forfatteren som lufter noen av sine egne synspunkter.

Sanmmenlignet med den dystre dramatikken i bøkene om Harry Hole er «Kongen av Os» lettere underholdning. Roy hadde sittet inne på livstid om alle hans (u) gjerninger kom for retten, men de fleste lesernes sympati er nok på hans side av loven. Hans moral kan være tema for mange gode diskusjoner om livssyn og verdier. Har vi lært å kjenne Roy Opgard rett kommer han til å få flere ideer som gjør det mulig å møte ham igjen om noen år. Selv om persongalleriet rundt ham begynner å tynnes ut.

Jo Nesbø: Kongen av Os (Aschehoug)