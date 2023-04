Norges «demokratiske» olje saboterer likestillingen

Mens Norge skryter av å være best i verden på likestilling, mener FNs kvinnekomité at norsk oljepolitikk undergraver likestillingen. Klimaendringene rammer kvinner hardest, og reell likestilling forutsetter klimarettferdighet. Dessverre spiller regjeringen vår på lag med urettferdigheten.

Vi liker å tenke at vi er blant de mest likestilte og miljøvennlige landene i verden. Paradokset at Norge er «blant de beste på klima og miljø», men også en stor fossileksportør, er i større grad blitt gjennomskuet de siste årene, spesielt internasjonalt.

Frode Pleym Frode Pleym er leder i Greenpeace Norge. (Johanna Hanno)

Men det er viktig at vi snakker mer om et annet paradoks. Statistisk er Norge blant de beste stedene kvinner kan bo, men den aggressive oljepolitikken vår og klimaendringene den bidrar til, truer sårbare kvinner verden over.

Nettopp dette er blitt påpekt av FNs kvinnekomité i en ny vurdering av Norges forpliktelser under FNs kvinnekonvensjon. Komiteen er svært bekymret over norsk oljepolitikk og utdelingen av 47 nye olje- og gasstillatelser i januar.

Klimentina Radkova er fagrådgiver i Greenpeace Norge. (Thomas Lahr)

Komiteen sier i klart språk at klimagassutslippene fra norsk olje- og gassindustri undergraver likestillingen, og at politikken rundt utvinning og eksport må endres – siden kvinner rammes aller hardest av klimakrisen.

Det er et godt dokumentert, men tragisk faktum at konsekvensene av klimaendringer rammer kvinner og jenter hardest. Årsaken er at kvinner allerede er dårligere stilt, både sosialt og økonomisk, spesielt i mange land i det globale sør der klimaendringer rammer hardest.

Kvinner er overrepresentert blant verdens fattige, og er avhengig av naturressurser som er under stadig større press. I tillegg øker klimaendringene risikoen og utbredelsen av vold mot kvinner.

Det er ingen tvil om at vi er heldige som bor i Norge. Vi har et godt stykke igjen til reell likestilling, men Norge er tross alt blant de beste landene å være kvinne i. Samtidig kan vi ikke late som at vi bor i et vakuum.

Norge og norske politikere kan ikke i det ene øyeblikket skryte av likestilling, og i det neste snu ryggen til flere millioner kvinner som sliter på grunn av en grådig og klimafiendtlig energipolitikk.

Solidaritet med halve verdens befolkning må veie svært tungt når energipolitikken utformes og bestemmes. Men solidariteten forsvinner når lisensene og utvinningstillatelsene deles ut.

Klimakamp er kvinnekamp, og klimarettferdighet er en forutsetning for likestilling. Uten den erkjennelsen vil vi aldri oppnå reell likestilling, for alle kvinner, i hele verden.

