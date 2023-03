Klimaet trenger mer kildesortering og mindre kjøpelyst

Hva handler Zero Waste Day om? Den handler om behovet for mer ansvarlig og bærekraftig produksjon, forbruk og avhending av alle typer produkter i et lukket, sirkulært system.

Den handler om ikke å kaste bort ressurser.

Ifølge FN genererer vi mennesker 2,24 milliarder tonn avfall – da er ikke avfall fra produksjon og industri medregnet. Bare 55 prosent håndteres i en eller annen form for kontrollert avfallssystem, resten havner i naturen eller på uformelle deponier, altså søppelfyllinger.

Med Zero Waste Day ønsker FN å peke på problemet med avfall på avveie, men dagen er også opprettet for å sette søkelys på de negative konsekvensene det har for klimaet at vi sløser med ressurser og produserer uhorvelige mengder avfall. Dette gjelder særlig oss her i Norge.

Vi har riktignok godt utviklede systemer for å håndtere avfallet vårt, men vi har et forbruk som ikke ligner noe – vi konsumerer 25 prosent mer enn den gjennomsnittlige EU-borger.

Og stort forbruk betyr mye avfall. I 2021 var mengden avfall fra norske husholdninger 2,49 millioner tonn. I regjeringens avfallsplan fra 2019 forespeiles mengden å øke til 2,65 millioner tonn i 2030.

En del av avfallet blir materialgjenvunnet, en del ombrukes, men vi kan på langt nær si oss fornøyde med hvordan vi håndterer ressursene vi forbruker. Målet er imidlertid satt: i 2035 skal vi materialgjenvinne eller gjøre klart for ombruk hele 65 prosent av husholdningsavfallet vårt. Det samme gjelder lignende avfall fra næringslivet.

Skal vi få til det, må vi alle bli flinkere til å kildesortere. Plast, matrester, gamle klær og brukte batterier er eksempler på hva vi ikke skal kaste i restavfallet, men sortere ut slik at det kan gjenvinnes. Vi må også bli flinkere til å reparere det vi har, og levere brukbare ting til ombruk, slik at disse produktenes levetid forlenges. Dette vil også bidra til å redusere forbruket.

Men viktigst av alt: Vi bør tenke oss om en ekstra gang før vi kjøper noe nytt. Noen ganger er det et «must», men ofte er det bare et «want». Tenk på klimaet og still deg spørsmålet neste gang kjøpelysten melder seg. Da blir det kanskje lettere å stå imot.

[ Matsvinn: Slutt å kaste penger! ]

[ – Selvfølgelig kan du velge gjenbruk til bryllupet ]