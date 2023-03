Norge må donere jagerfly til Ukraina

Russland ville hatt full kontroll over Ukraina uten vestlig, europeisk og norsk våpenstøtte. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj trygler om jagerfly. Det haster at Norge donerer F-16-fly til Ukraina.

I over ett år har Putin kastet bomber over Ukraina. Russland bedriver en angrepskrig mot demokrati, menneskerettigheter og internasjonalt samarbeid. Ukraina trenger jagerfly for å forsvare seg.

Krigen er fortsatt uavklart, og det er ingen klar vinner. Norge og Vestens våpenstøtte har vært helt avgjørende for å sikre Ukraina en reell sjanse til å forsvare seg mot Russland.

Likevel har ikke Norge og verden stilt opp nok. Ukraina trenger jagerfly, og det haster at Norge donerer F-16-fly. Det vil gi Ukraina et nødvendig overtak i krigen mot Russland.

Putin planlegger flere angrep mot Ukraina. Samtidig er situasjonen uklar med hensyn til hvilken angrepsevne Russland vil ha framover. Kina vurderer trolig å bidra i Russlands angrepskrig ved å sende våpen.

Ukrainsk forsvar må få tid til å trene opp sine mannskaper til å bruke avanserte F-16-fly.

Dermed vil viktigheten av å sende jagerfly til Ukraina være enda større. Ukrainsk forsvar må få tid til å trene opp sine mannskaper til å bruke avanserte F-16-fly.

Regjeringen virker bakpå og defensive. Mens flere land som Storbritannia, Frankrike, Nederland og Polen vurderer å sende jagerfly til Ukraina, er regjeringen mer eller mindre tause.

Det er bekymringsverdig.

Norge og verden må gjøre alt vi kan for å styrke Ukrainas forsvarsevne mot Russland. Derfor haster det at regjeringen kommer på banen og donerer jagerfly til Ukraina nå.

