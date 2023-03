Lytt til kvinnene i Afghanistan

Kronikken er kommentert av Samina Ansari, styremedlem i den Norske Afghanistankomiteen og Ayesha Wolasmal, samfunnsdebattant og humanitær rådgiver i Verdens helseorganisasjon (WHO).

FN dedikerer årets kvinnedag til arbeidet med innovasjon og teknologi for likestilling. Den internasjonale kvinnedagen har som formål å vise viktigheten av kvinners tilgang til teknologi og digital utdanning, men den er også en viktig påminnelse på de kvinnene som har blitt fratatt denne muligheten, og som stadig blir utsatt for grove menneskerettighetsbrudd, kvinnene i Afghanistan. Uten utdanning er deres fremtid og verdenssamfunnets utvikling truet. Nå har kvinnene i Afghanistan et klart ønske til det internasjonale samfunnet. Men lytter vi?

Samantha Jørgensen, president i FN-Studentene Norge. (Privat)

Situasjonen i Afghanistan: Siden Taliban tok over makten i Afghanistan sommeren 2021 har afghanske kvinners rettigheter og utdanningsmuligheter blitt kraftig innskrenket. I dag er Afghanistan det eneste landet i verden hvor jenter og kvinner ikke har lov til å gå på ungdomsskole, videregående eller høyere utdanning.

Jenter i Afghanistan får kun gå på skolen til og med sjette klasse, med kjønnsdelte klasserom og innganger. Talibans kvinneundertrykkelse truer ikke bare kvinners fremtid, men også verdens samfunnsutvikling.

Rodas Tadese Sibahtu, sentralstyremedlem i Unge Venstre. (Privat)

Et ønske om internasjonal solidaritet: I en ny undersøkelse gjort av tenketanken BISHNAW i Kabul kommer det fram at 80 % av om lag 2.200 afghanske kvinner mener at FN og det internasjonale samfunnet burde bidra mer i kampen for kvinners rettigheter i Afghanistan, og at dette er like viktig som tilgangen til ulike offentlige tjenester. (Bishnaw survey, 30-dec-2022)

«Kvinnene i Afghanistan har et konkret ønske om at FN i større grad må adressere de pågående menneskerettighetsbruddene, og at FN utvetydig må kreve at Taliban opphever alle restriksjonene som bryter med deres grunnleggende rettigheter», kommenterer Samina Ansari, styremedlem i den Norske Afghanistan komiteen.

Kvinnene i Afghanistan ønsker internasjonal solidaritet og handling. Men lytter vi?

Norge har et særlig ansvar i å følge opp kvinnesaken i Afghanistan.

Øke norsk bistand: I februar 2023 fremmet Venstre et forslag på stortinget om å øke norsk bistand til afghanske kvinner og deres rett til utdanning. Forslaget var en del av den påbegynnende debatten om hvilken rolle Norge skal ta for å sikre afghanske kvinners sivile og politiske rettigheter.

I dagens globaliserte og stadig mer teknologiske verden er tilgangen til utdanning spesielt viktig og helt avgjørende for kvinners samfunnsdeltakelse. Økt bistand til afghanske kvinners utdanning vil derfor ikke bare være en investering i enkeltpersoner, men en investering i en bedre og mer rettferdig verden for alle.

UiO er et av flere universiteter som har vist interesse for å utvikle et globalt og digitalt utdanningssystem. Likevel er initiativet vanskelig å realisere uten bistand fra nasjonale og internasjonale myndigheter.

Norge har et særlig ansvar i å følge opp kvinnesaken i Afghanistan på grunn av Norges mangeårige sivile og militære engasjement i landet, og tydelige rolle som pådriver for kvinners rettigheter. Dette kan vi gjøre på flere måter:

Tilrettelegge og finansiere studentvisum for afghanske kvinner som får avbudt sin utdanning som følge av Talibans utdanningsforbud.

Lede arbeidet for et globalt og digitalt utdanningssystem som kan gi studenter rammet av krig og konflikt tilgang til utdanning, og støtte universiteter som ønsker å utvikle dette.

Norge har alle forutsetninger for å lede slike type initiativ i tett samarbeid med globale aktører. Vi har kompetansen, viljen og finansieringen som kan bidra til realiseringen av forslagene som på hver sin måte vil bidra til å sikre retten til utdanning for mennesker som opplever at sin utdanning er truet.

Den internasjonale kvinnedagen er en påminnelse på at vi skal feire kvinnene som har kjempet for likestilling og sine grunnleggende rettigheter, men det er også en påminnelse på at vi må fortsette å forplikte oss til denne kampen.

«Vi kan ikke stå å se på at kvinner nektes retten til utdanning. Vår utenrikspolitiske tyngde og troverdighet avhenger av at vi ikke bare snakker om kvinners rett til utdanning, men at vi gjør alt vi kan for å sikre disse rettighetene», kommenterer Ayesha Wolasmal, samfunnsdebattant og humanitær rådgiver i Verdens helseorganisasjon (WHO).

