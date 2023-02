– Taliban stopper salg av prevensjon

Taliban har gått dør til dør og beordrer apotek om å fjerne all prevensjon fra hyllene, skriver The Guardian.

– De kom til butikken min to ganger med våpen og truet meg til ikke å selge p-piller. De sjekker jevnlig hvert apotek i Kabul, og vi har stoppet å selge produktene, sier en butikkeier til avisen, som skriver at Taliban hevder at prevensjonen er et forsøk fra Vesten på å begrense den muslimske befolkningen.

Apotekeiere både i Kabul og byen Mazar-i-Sharif bekrefter at de har vært nødt til å stanse salget av prevensjon.

Taliban har innført en rekke begrensninger og forbud for kvinner siden de tok makten igjen i Afghanistan i 2021. De har forbudt jenter og kvinner å ta høyere utdanning, begrenset kvinners muligheter til å forlate hjemmene sine og til å jobbe.

De har også forbudt kvinnelige hjelpearbeidere. En FN-undersøkelse viser at 93 % av de spurte organisasjonene sier Talibans forbud går hardt utover deres mulighet til å nå kvinner. Enker og single kvinner forteller til hjelpeorganisasjonen Redd Barna at de ikke har tilgang på humanitær hjelp og ofte blir oversett av mannlige hjelpeteam fordi de ikke har et mannlig familiemedlem til å hjelpe dem, skriver organisasjonen i en pressemelding.

Landet er et av verdens mest utrygge å føde i, med høye tall på mødredødelighet.

Talibans helsedepartement har ikke utstedt noen offisiell uttalelse og har ikke kommentert påstandene om at prevensjon forbys, skriver The Guardian.

– Forbudet av prevensjon vil ha drastiske konsekvenser for kvinners helsesituasjon, som allerede forverres i landet, sier en jordmor som måtte flykte fra Kabul på grunn av drapstrusler.

– Jeg føler det vi har oppnådd det siste tiåret vil gå tapt etter dette.

[ Ett år siden Kabuls fall: – Kvinnene er blitt de store taperne ]

[ Afghanistan: – Vi mistet alt på en dag ]