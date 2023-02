Vil du ha gonoré i natt?

Over halvparten av kvinner med gonoré har ingen symptomer, og per 14. februar er det allerede meldt 136 tilfeller av gonoré blant kvinner så langt i 2023! Til sammenligning var det kun 68 tilfeller blant kvinner i hele 2013.

I 2022 var det totalt 1.857 meldte tilfeller (både menn og kvinner), det høyeste registrerte tallet siden 2003. Fortsetter økningen vi ser nå kan vi regne med opp mot 3.000 tilfeller av gonoré i 2023.

Åse Haugstad, overlege ved Olafiaklinikken og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner (NKSOI), Oslo universitetssykehus. (Jan Egil Sandstad)

Gonoré er en seksuelt overførbar infeksjon forårsaket av en bakterie (Neisseria gonorrhoeae), og er mer smittsom enn for eksempel klamydia. Den smitter via direkte kontakt med genital- og analslimhinner, og kan smitte via oralsex til og fra hals.

Cirka 10 % av menn som smittes i urinrøret, og over halvparten av kvinnene som smittes, har ingen symptomer. Dersom man får symptomer er det gjerne rikelig utflod, (ofte gulgrønn), svie ved vannlating, og ved smitte til øyet gulgrønt puss. Smitte til endetarm eller hals gir sjeldnere symptomer, men kan gi blod, slim, smerte i endetarmen og ubehag og rødhet i hals.

Antall gonorétilfeller diagnostisert per år siste 20 år og hittil i 2023, fordelt på kjønn. (per 14.02.23) (Folkehelseinstituttet/MSIS)

Ubehandlet gonoré hos kvinner kan i cirka 20 % av tilfellene medføre bekkeninfeksjon, og derav økt risiko for infertilitet, svangerskap utenfor livmoren og kroniske bekkensmerter. Menn kan ubehandlet få betennelse i bitestikkelen, kronisk betennelse i prostata og innsnevring av urinrøret. En enda mer alvorlig komplikasjon er en omfattende gonoréinfeksjon (disseminert) med hudlesjoner, feber, samt leddbetennelse (og derav mulig ødeleggelse av ledd).

Komplikasjoner som betennelse i hjertet, leverkapselen og hjernehinnebetennelse kan også forekomme, men dette er heldigvis veldig sjeldent.

Mange pasienter angir at «å få gonoré er flaut» og kvier seg for å gi beskjed til sexpartner(e)

På verdensbasis er det beregnet at det i aldersgruppen 15 til 49 år er 78 millioner nye tilfeller av gonoré årlig, men mange land har mangelfull rapportering og mørketallene her er trolig store.

I Norge var det høy forekomst av gonoré rett etter krigen og på midten av 70-tallet. På 90-tallet gikk forekomsten ned, mulig på grunn av økt kondombruk (grunnet hiv-risikoen), bedre diagnostikk og smittesporing. Fra 2010 økte igjen tilfellene av gonoré, spesielt blant menn som har sex med menn, men også blant menn som har sex med kvinner og blant kvinner.

Før pandemien var det faktisk en tidobling av gonoré blant kvinner i løpet av de siste ti årene. Så kom covid, og med én meters avstand og mindre reisevirksomhet ble det færre tilfeller. Men i 2022 økte igjen forekomsten, særlig blant unge studenter i forbindelse med full gjenåpning av universiteter og høyskoler fra august måned.

Helsepersonell bør ha lav terskel for å teste for gonoré. Og alle som er seksuelt aktive, spesielt i aldersgruppen 20–29 år med mer enn en fast partner bør teste seg regelmessig. Riktig antibiotika er avgjørende for at infeksjonen kureres, og for at vi ikke skal få økt resistens.

Smittesporing blir også veldig viktig, og er lovpålagt. Mange pasienter angir at «å få gonoré er flaut» og kvier seg for å gi beskjed til sexpartner(e). Men dette kan overlates til helsepersonell som kan kalle inn kontaktene uten at pasientens navn blir kjent.

Å oppfordre til bruk av kondom er nok ikke populært, men kondom gir god beskyttelse uten større bivirkninger. Russetiden står for døren og det burde utloves dusør til den influenser (eller annen offentlig person med påvirkningskraft) som klarer å gjøre bruk av kondom trendy. Forslag mottas med takk!

Antall gonorétilfeller diagnostisert per år siste 20 år, fordelt på fylke. (Folkehelseinstituttet/MSIS)

